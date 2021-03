We Are Football: Fußballmanager von Gerald Köhler hat Release-Datum

PC

Der Game Designer Gerald Köhler dürften den meisten Fußball-Fans von euch ein Begriff sein, schließlich hat er ihrer Zeit die Anstoss-Reihe aus der Wiege gehoben. Mit We Are Football werkelt er aktuell an einer neuen Fußball-Manager-Simulation, die nun mit einem Release-Termin bedacht wurde. Ab dem 10. Juni 2021 dürft ihr Fantasie-Teams zur Meisterschaft führen. Mitbegründer des Entwicklerstudios Winning Streak Games sind Rolf Langenberg und Dirk Winter, die durch ihre Mitarbeit an diversen Anstoss-Teilen und Fifa Manager bereits einiges an Expertise in dem Genre mitbringen.

Wenn ihr euch nun aber drauf freut, euren realen Lieblingsverein zu Ruhm und Ehre zu führen, so müssen die Entwickler euch einen Dämpfer verpassen. Denn We Are Football muss gänzlich ohne offizielle Lizenzen auskommen. Allerdings kann wohl erwartet werden, dass die Community sich schnell um offizielle Kader kümmert, so dass diese ins Spiel implementiert werden. Bis dahin müsst ihr allerdings mit Vereinen wie Grün-Weiß Bremen und Raute Hamburg Vorlieb nehmen.

Mit dem Release-Termin steht We Are Football vermutlich in direkter Konkurrenz zu Anstoss 2022 von 2tainment. Dieses wurde im August 2020 erfolgreich via Kickstarter finanziert und soll ebenfalls im Juni erscheinen.