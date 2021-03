PM: BRAWLHALLA - DIE KÄMPFER PO, TIGRESS UND TAI LUNG AUS DREAMWORKS ANIMATIONS KUNG FU PANDA AB HEUTE ALS EPIC CROSSOVER SPIELBAR (Ubisoft News)

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 24. März 2021 – Ubisoft® gab heute in Zusammenarbeit mit Universal Games und Digital Platforms bekannt, dass Po, Tigress und Tai Lung, aus DreamWorks Animations Kung Fu Panda, ab sofort als Epic Crossover in Brawlhalla spielbar sind. Mit den neuen Epic Crossover startet ein In-Game-Event, welches verschiedene Fallen einführt, die Pfeile und Wurfsterne schießen. Außerdem wird es eine neue Map-Art, die das Geisterreich aus Kung Fu Panda 3 darstellt, In-Game-Musik und einen neuen KO-Effekt mit Meister Shifu geben, der nach Knödeln greift. Der Trailer zum neuen Epic Crossover kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. Drei neue Kung Fu Panda Epic Crossover:

Die Epic Crossover sind für jeweils 300 Mammoth Münzen über den In-Game Store erhältlich. Alle Items, Epic Crossover, Spielmodi und Maps können immer noch nach dem Ende des Events gekauft und gespielt werden.

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel mit mehr als 65 Millionen Spielenden weltweit. Es geht um den Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Die Spieler:innen können aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegeneinander antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC, iOS und Android Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

About Universal Games and Digital Platforms Universal’s Games and Digital Platforms group leverages the vast portfolio of IP and characters from NBCUniversal. The Games and Digital Platforms group is a business unit of Universal Brand Development, which is chartered with globally expanding the company's intellectual properties, franchises, characters and stories through innovative physical and digital products, content and consumer experiences. The company's extensive portfolio includes properties created by Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation, and NBCUniversal Television and Streaming. Universal Brand Development is part of NBCUniversal, a subsidiary of Comcast Corporation.www.universalbranddevelopment.com © 2021 Blue Mammoth Games. All Rights Reserved. Brawlhalla is a registered or unregistered trademark of Blue Mammoth Games in the US and/or other countries. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Blue Mammoth Games is a Ubisoft Entertainment company.