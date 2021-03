PC

Guten Tag, ich bin der Neue. Quasi der Ron Wood der Lesetipps-Boyband. Als ich angefangen habe, die Tipps zusammen zu stellen und mich durch einen Stapel Artikel gewühlt habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie viele interessante Sachen da draußen nur darauf warten, entdeckt zu werden. Und dass - entgegen meines ausdrücklichen guten Vorsatzes doch viele der Themen einen gewissen Retro-Bezug haben. Ich gelobe Besserung.

Meinen herzlichen Dank sende ich an die Tipp-Geber dieser Ausgabe: timeagent, kdoubleu, Claus, Hyperbolic und Alain.

Wie man in den Wald ruft…

medienbiene.com am 07.03.2021 von Jannick

Das Thema Clickbait darf in fast keiner Ausgabe der Lesetipps fehlen. Also frühstücken wir es direkt zu Beginn ab. News zu neuen und gefragten Spielen werden gerne und gut geklickt. Eine clevere Redaktion produziert also gute und lesenswerte Inhalte gleich im Dutzend. Und wenn es diese nicht auf dem Markt gibt, dann holt man sie sich eben aus diesem Internet. Praktisch. Wenn aber dazu noch typische Clickbait-Mechanismen greifen oder die journalistische Leistung nur noch darin besteht, die größten Reddit-Threads zusammen zu klicken und eine Überschrift drauf zuklatschen, dann passt das nicht immer zum eigenen postulierten Verständnis.

Heutzutage muss es aber schnell gehen. Klickdruck, Clickbaitfrust, Zeitmangel, Wirtschaftlichkeit – alles reale Probleme. Von Reddit abschreiben geht schneller als eine Person bei Reddit nach einem Interview fragen, das Interview durchführen, das Interview für den Text aufbereiten, den Text schreiben, bebildern und dann gegenlesen. Doch Magazine wie GameStar, Mein-MMO und Spieletipps monetarisieren die aufwendigen Inhalte fremder Personen, vermutlich ohne Zustimmung und ohne Beteiligung an der durch die News generierten Geldsumme. All das ohne großen Aufwand, ohne echte Recherche, ohne guten Journalismus – nein, es bleibt stattdessen beim Abgucken.

Bauern, Könige und jetzt auch noch Kickstarter

videospielgeschichten.de am 13.03.2021 von Ingo Stuckenbrock

Das Genre der Adventures ist eine Überlegung wert, wenn man zu ersten Mal ein eigenes Spiel entwerfen und progammieren möchte: Überschaubare Schauplätze und vergleichsweise geringe technische Anforderungen an Engine und Grafik. Vermutlich liegen tausende Karo-Papier-Blätter auf den Speichern dieser Republik, die mit ersten Entwürfen viel zu groß geratener Spielwelten beschmiert wurden. Aber es gibt auch Menschen, die ihren Traum von damals immer noch träumen und seit über 25 Jahren mal mehr mal weniger intensiv an einer Verwirklichung arbeiten. Ingo Stuckenbrock erzählt hier ein wenig über seinen Werdegang und seine weiteren Pläne für sein aktuelles Projekt.

Ich bin also mit meinen Laptop unterm Arm, campend (Hotels waren alle ausgebucht) nach Leipzig und habe mein Spiel drei Tage lang einem Publisher nach dem anderen vorgestellt. Was für eine aufregende Erfahrung. Fast alle waren von dem Aufwand der Szenen und der grafischen Qualität beeindruckt und am Ende hatte ich tatsächlich zwei ganz reale Vertragsmöglichkeiten auf dem Tisch, das Spiel zu machen. Was war ich stolz!

Wir alle haben Geschichte geschrieben

spiegel.de am 11.03.2021 von Danny Kringiel

So ein Wochenend-Morgen ist ja auch eine perfekte Zeit zur Reflektion und für ungeschminkte Wahrheiten: Du, lieber Leser, bist alt geworden. Jedenfalls, wenn du dich noch an die Raubkopie-Orgien auf dem Schulhof erinnern kannst. Wenn du den Titel „Freiherr“ direkt mit einem Gesicht verbinden kannst. Oder wenn deine ersten Schritte in einem neuen Spiel darin bestanden, erst einmal jede Taste auf dem Keyboard zu drücken, weil dir die Tastaturbelegung nicht mitgeliefert wurde. Und weil wir alle mittlerweile über biblische 20 Jahresringe angesammelt haben, ist unsere Kindheit mittlerweile auch für Historiker interessant. Ja, für Historiker. Ich habe ja gesagt, dass du alt bist.

Da klaffen Weltbild und tatsächliche Verfolgung auseinander. Die Cracker selbst inszenierten sich als höchst illegal, und zugleich lancierten Leute wie Gravenreuth in den Medien die drastischsten Schauergeschichten.

Sumpfkraut rauchen im Alten Lager

golem.de am 14.03.2021 von Benedikt Plass-Fleßenkämper

Wenn wir gerade schon bei historischen Themen sind: Zwanzig Jahre Gothic. Ja, das Spiel ist tatsächlich noch älter, als es aussieht. Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Spiel als Urvater des Ruhrpott-Rollenspiels einen Namen gemacht. Manche sprechen diese beiden Silben zärtlich verklärt aus, andere wiederum raunen sie nur hinter vorgehaltener Hand, wenn sie über Steuerungen in Computerspielen meckern wollen. Benedikt Plass-Fleßenkämper wagt sich im Selbstversuch zurück ins Alte Lager und darüber hinaus.

Als das Spiel endlich auf meinem Rechner startet und das berühmte Intro mit dem Kuhköder erscheint, der von Piranhas aufgefressen wird, stoße ich auf ein weiteres Problem: Meine Maus funktioniert nicht! Was zum Henker ist denn jetzt schon wieder los?

Der älteste Computer der Welt

1e9.community am 17.03.2021 von Ardiano D‘Adamo

Dieser Artikel ist ein trojanisches Pferd: Er ist zwar sehr kurz und reißt sein Thema nur an, aber er verlinkt auf einen langen Artikel der Zeitschrift Nature, in dem jeder willige Leser Stunden seiner Freizeit versenken kann. Es geht um eine Maschine, die bereits 1901 in einem alten römischen Schiffswrack gefunden, aber erst jetzt rekonstruiert werden konnte. Wissenschaftler vermuten, dass dieser antike Computer zur Bestimmung von kosmischen Ereignissen wie einer Sonnenfinsternis genutzt wurde. Ein Blick auf den Nature-Artikel lohnt sich auf jeden Fall allein schon wegen all der Bilder der gefundenen und der rekonstruierten Teile.

Computer sind nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Der erste Computer ist aber nicht der Z3, der 1941 von Konrad Zuse gebaut wurde. Vielmehr stammt das erste Model aus dem antiken Griechenland. Allerdings haben Forscher:innen seit dessen Fund vor mehr als einem Jahrhundert gerätselt, was es mit dem Objekt auf sich hat und für was es benutzt wurde. Nun haben Wissenschaftler:innen des University College London das Rätsel gelöst.

Wir basteln uns einen Ausstellungskatalog

videospielgeschichten.de am 27.02.2021 von Björn Blankenheim

Vor ein paar Wochen habe ich mir den Ausstellungskatalog zu einer Ausstellung gekauft, die ich wohl nie real sehen werde. Aber das ist in diesem Fall fast schon egal, denn Björn Blankenheim hat in besagtem Katalog mehr als nur ein paar Bilder mit ein paar Fakten unterfüttert. In „Game Designers & Software Artists“ lässt er die frühen Jahre von Electronic Arts wieder auferstehen. Es geht um die Steinzeit der Computerspiele und um das Selbstverständnis einer Firma, die sich das Wort „Arts“ ganz bewusst in den Namen gestanzt hatte. Der verlinkte Inhalt besteht aus einem Artikel von Herrn Blankenheim und einem Interview mit ihm.

Electronic Arts hatte sich doch recht schnell als perfekter Kandidat für die Ausstellung herauskristallisiert. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass sich die Firma über all die Jahrzehnte treu geblieben ist. Das EA von heute wird eher als dieser träge Koloss wahrgenommen, dem es vor allem um zweifelhafte Monetarisierungsstrategien geht. Aber Anfang der 80er-Jahre war das Unternehmen, mit all seinen Zielen, seinem Marketing-Konzept und natürlich seinen Spielen wirklich wegweisend. Die Flatbox-Verpackungen in den Mittelpunkt der Ausstellung zu stellen, war dabei von Beginn an Teil des Konzepts. Von ihnen lässt sich ganz viel, nicht nur über Electronic Arts, sondern auch über die Computerspiele der 80er-Jahre ablesen.

Of piles and mountains

videospielgeschichten.de am 20.03.2021 von Tim Bartz

Zum Abschluß noch ein kurzer Artikel über den MoJ, den der Autor Tim Bartz vermutlich aus Unwissenheit immer noch PoS nennt. Nach Jahrzehnten als Spieler ist er vor kurzem das erste Mal über diesen Begriff gestolpert und macht sich seine eigenen Gedanken über die Entstehung und vor allem den Abbau seines ganz persönlichen Stapels. Ob seine Lösung für jeden anderen Spieler praktikabel ist, sei mal dahingestellt…

Wie auch viele andere Gamer ließ ich mich von der schnellen Verfügbarkeit der Computerspiele verführen. Ein Spiel kaufen, runterladen und dann direkt loszocken? Ein Traum wurde wahr… der sich für mich im Laufe der Jahre aber immer mehr zum Alptraum entwickelte.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Cockpit im Kinderzimmer

gamersglobal.de am 24.07.2014 von Moriarty1779

Ein Glück, dass sich auf dieser Seite so viele Menschen in ihren besten Jahre tummeln. Denn nur so können Artikel wie dieser von Moriarty1779 entstehen. Während er in einigen Schlaglichtern seine Kindheit und Jugend anhand von Computern und Konsolen beschreibt, habe ich meinen Kopf beim Dauer-Nicken und meine Mundwinkel beim Seelig-Lächeln erwischt. Eine schöne nostalgische Reise.

Langsam nahm die PC-Dichte im Freundeskreis zu - M. war nach mir der zweite, der seine Eltern überzeugen konnte, ihm -zumindest- einen 486SX-33 zu kaufen, der in der Samstagszeitung im lokalen Elektromarkt im Angebot war. Ich erinnere mich an lange Telefonate zwischen seinen und meinen Eltern, was das denn für ein Gerät sei, und ob man den wirklich bräuchte. Ich hatte meiner Mutter vorher natürlich pflichtschuldig bestätigt, dass so ein PC sogar für die Schule wichtig wäre, und so kam M. auch an seinen PC.

Im Video: Wie viel kostet es eigentlich, Kryptowährung abzubauen?

youtube.com am 24.07.2014 von CNBC

In den letzten Monaten ist der Chip-Markt immer angespannter geworden. Gerade die Sorten „Oriental“ und „Salted“ sind kaum noch… Oh. Chip. Nicht Chips. Besser als ich können euch die Kollegen von CNBC die Auswirkungen auf den Markt erklären. In ihrem Video geht es hauptsächlich um die Frage: Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Bitcoin-Schürfen?

Damit ist die erste Runde der neuen Lesetipps-Besetzung durch. Wir hoffen, dass ihr ein wenig Freude mit den Empfehlungen hattet.