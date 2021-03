Magic - Legends: Open Beta gestartet

PC XOne PS4

Das Online-Action-Rollenspiel Magic - Legends (in der Preview) der Cryptic Studios ist auf PC in die Open-Beta-Phase gestartet. In der Versoftung von Magic - The Gathering erkundet ihr als Planeswalker die aus dem Kartenspiel bekannten Welten und heizt dabei Monsterhorden mit allerlei Zaubern und beschworenen Kreaturen ein. Magic - Legends lässt dabei die Vorlage durch eine Deck-Mechanik einfließen: Eure Skills zieht ihr nach und nach aus eurem zusammengestellten Kartendeck. Wirkt ihr einen Zauber, werft ihr íhn ab und zieht eine neue Karte nach.

Ihr habt in der Open Beta die Wahl zwischen fünf Planeswalker-Klassen und erkundet fünf Welten des Magic-Multiversums: Die Vulkaninsel Shiv, die Kirchenstadt Benalia, den Dschungelkontinent Tazeem, die tropische Akademie Tolaria und die von Werwölfen und Untoten geplagte Provinz Gaven.

Ihr könnt Magic - Legends über den Epic Games Store oder Arc Games herunterladen. Jede Plattform bietet dabei eigene Boni: Startet ihr das Spiel über den Launcher von Arc Games, erhaltet ihr ein Gaven-Hüter-Kostüm, das Schläger-Aussehen für Ogermörser und zwei Beute- und Missionsboosts. Beim Epic-Launcher gibt es dagegen ein Moorland-Waldläufer-Kostüm sowie das entsprechende Kreaturenaussehen und zwei Beuteboosts.

Magic - Legends erscheint im Laufe des Jahres 2021 für PC, Xbox One und Playstation 4.