World of Warcraft: Beta-Anmeldung zu Burning Crusade Classic gestartet

PC MacOS

Seit August 2019 könnt ihr euch in World of Warcraft Classic am Vanilla-Spielgefühl des MMORPGs erfreuen, verpackt in neuer Optik. Wie seit der BlizzConline 2021 bekannt ist, wird die erste Erweiterung The Burning Crusade in diesem Jahr ebenfalls in einer Classic-Variante zur Verfügung stehen. Und weil kein Launch ohne eine vorangegangene Beta stattfinden kann, hat Blizzard nun die Anmeldungen für die Vorabphase des Addons gestartet.

Um eine Chance auf die Teilnahme zu haben müsst ihr euch lediglich auf der entsprechenden Seite bei Blizzard registrieren. Einen Termin für die Beta gibt es noch nicht. Wenn ihr planen solltet, in The Burning Crusade Classic einzusteigen, müsst ihr euch im Klaren sein, dass ihr euren Charakter auf den entsprechenden Realm transferieren müsst, ihr ihn also nicht mehr in Classic nutzen könnt – außer ihr klont ihr mit einem neuen, kostenpflichtigen Dienst.