Microsoft bestätigt Umbenennung von Xbox Live in Xbox Network

Was einige Beta-Tester:innen des neuen Xbox-Updates beim Blick auf das Dashboard bereits vermutet haben, hat Microsoft heute The Verge gegenüber bestätigt. So wird das Unternehmen Xbox Live in den kommenden Wochen in Xbox Network umbenennen. Das habe vor allem marketingtechnische Gründe. So war der Begriff Xbox ursprünglich vor allem mit den Spielekonsolen assoziiert. Seit ein paar Jahren nutzt Microsoft die Marke aber für sein komplettes Gaming-Segment, auch auf dem PC. Daher war eine stärkere Abgrenzung zu Xbox Live Gold nötig:

„Xbox Network“ bezieht sich auf den zugrunde liegenden Xbox-Onlinedienst, was so auch in den Microsoft-AGBs aktualisiert wurde. Der Wechsel von „Xbox Live“ zu „Xbox Network“ soll dazu dienen, den zugrunde liegenden Service von Xbox Live Gold-Mitgliedschaften unterscheidbar zu machen.

Was genau aus Xbox Live Gold wird, ist im Moment noch nicht wirklich absehbar. Zum einen betreibt Microsoft mit dem Game Pass bereits einen bezahlten Online-Dienst, wenn auch mit anderen Features. Andererseits wird zumindest bei F2P-Spielen bald keine Gold-Mitgliedschaft mehr für den Mutliplayer notwendig sein. Im Sommer wollte der Konzern die Preise für den Service drastisch anziehen und musste nach einem kommunikativen Fiasko schnell wieder zurückrudern.