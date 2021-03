Gerücht: Microsoft erwägt Übernahme von Discord

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Foto: bfishadow // CC BY 2.0

Einer aktuellen Meldung von Bloomberg zufolge möchte Microsoft nach der finalisierten Übernahme von Bethesda seine Einkaufstour fortsetzen. Wie das US-Magazin unter Berufung auf mehrere nicht namentlich genannte Quellen schreibt, befinde sich das Unternehmen derzeit in entsprechenden Sondierungsgesprächen mit Discord. Als Preisschild stehen 10 Milliarden US-Dollar im Raum.

Laut dem Bericht ist die Übernahme aber nicht in Stein gemeißelt, da sich die Verhandlungen noch in einer frühen Phase befänden und Discord wohl mehr daran interessiert sei, an die Börse zu gehen als sich kaufen zu lassen. Die Meldung stimmt mit einem älteren Bericht von VentureBeat überein, wonach sich der Sprachkonferenz-Dienstleister nach einem Käufer umsehe. Discord hat seit Beginn der Covid-Pandemie einen massiven Zulauf an Usern erlebt und inzwischen auch jenseits von Videospiel-Communities Anklang gefunden.