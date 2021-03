PM: WATCH DOGS: LEGION FREE WEEKEND VOM 25. BIS ZUM 29. MÄRZ (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Watch Dogs Legion ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 23. März 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Watch Dogs: Legion kostenlos zwischen dem 25. und 29. März auf Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation® 4, PlayStation® 5, sowie auf Windows PC über den Epic Games Store und Ubisoft Store gespielt werden kann. Der Vorabdownload ist bereits ab morgen möglich. Der Trailer zum kostenlosen Wochenende kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit. Während des kostenlosen Wochenendes kann man sowohl im Einzelspieler-, als auch im Online-Modus jeden NPC im London der nahen Zukunft rekrutieren und diesen selbst spielen. Die Spieler:innen können an allen Nebenaktivitäten wie Dartwerfen oder Faustkämpfen, teilnehmen, sowie die Hälfte der acht Bezirke, inklusive der City of London, Islingtion und Hackney erkunden. Zusätzlich lässt sich die Story des Spiels bis zur Skye Larsen Mission entdecken. Alle, die den Kampf weiterführen und die komplette Story erleben wollen, behalten ihren Spielfortschritt. Auf ausgewählten Plattformen gibt es zusätzlich einen Rabatt auf Watch Dogs: Legion und dessen Season Pass:

Die Angebote zum Spiel im Ubisoft Store sind hier zu finden: https://store.ubi.com/de/watch-dogs-franchise Mehr Informationen über das kostenlose Wochenende, inklusive den genauen Zeiten, können hier gefunden werden: https://www.ubisoft.com/en-gb/game/watch-dogs/legion/news-updates/1VHqUt5zcoSIcIkVCoIWF5/watch-dogs-legion-free-trial-weekend Zusätzlich hat Ubisoft weitere Details über die kostenlosen Post-Launch-Inhalte von Watch Dogs: Legion, sowie die neuen exklusiven Inhalte des Season Passes im Einzelspieler- und Online-Modus bekannt gegeben. Die Post-Launch-Inhalte von Watch Dogs: Legion beinhalten:

Für alle, die den Season Pass besitzen:

In Watch Dogs: Legion erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen UntergrundwiderstandDedSecfür koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllen die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hat. Als Mitglied vonDedSecwerden Spieler:innen gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler:innen müssen neue Mitglieder für ihrenDedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften. Watch Dogs: Legionbesitzt eine riesige Auswahl an Optionen, von komplett anpassbarer Steuerung bis hin zu Audio-Untertiteln. Die komplette Liste der Anpassungseinstellungen gibt es hier: www.ubisoft.com/watch-dogs/legion Die neuesten Informationen zu Watch Dogs: Legionund weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com Aktuell findet im Ubisoft Store der Spring Sale statt, der auf eine Vielzahl des Sortiments bis zu 75 % Rabatt gewährt. Der Sale läuft noch bis zum 9. April. Alle Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home * Durch PlayStation 4 Abwärtskompatibilität.

ABOUT WATCH DOGS Watch Dogs launched in 2014 as the video game industry’s best-selling new IP at launch. To-date, the award-winning franchise has sold more than 40 million games worldwide. The hacker series extends to other entertainment media, including books and comics. The newest opus in the franchise, Watch Dogs: Legion, released on October 29, 2020.