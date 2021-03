PM: Ihr seid am Zug, wenn Auto Chess am 30. März für PS5 erscheint (Sony Playstation Blog)

PC Switch PS4 PS5 iOS Android

Wir freuen uns, heute verkünden zu können, dass unser kostenlos spielbares, kompetitives Strategiekampfspiel Auto Chess am 30. März auf PS5 erscheint! Um die Vorzüge der neuen Konsole zu nutzen, haben wir jede Menge neuer Features eingepackt. Sehen wir sie uns alle der Reihe nach an. Und für alte Hasen gibt es ebenfalls gute Neuigkeiten! Wir präsentieren nämlich außerdem unsere neue Saison. Lest weiter, um mehr über The Legend of the Lamp Witch (Die Legende der Lampenhexe) zu erfahren!

Beginnen wir mit dem DualSense Wireless-Controller. Dank des haptischen Feedbacks des DualSense Wireless-Controllers erhalten eure wohlverdienten Erfolgsmomente nun noch mehr Wucht. Ob Sternaufwertung einer Schachfigur oder der Sieg über einen gegnerischen Spieler – ein erfolgreicher Zug oder eine spielentscheidende Aktion wird nun durch ein entsprechendes Rütteln des DualSense Wireless-Controllers begleitet und so noch aufregender.

Dank der schnelleren Ladezeiten auf PS5 erreicht ihr den Anmeldebildschirm, sobald ihr das Spiel startet, und

seid auf dem Schlachtfeld, bevor ihr euch verseht. Verabschiedet euch von langen Ladezeiten (und damit leider auch von der Möglichkeit, euch mental auf euren ersten Zug vorzubereiten!). Unten seht ihr ein Beispiel:

Wir haben ebenfalls die Gelegenheit genutzt, um die Grafik von Auto Chess aufzumotzen. Durch ultraklare Auflösung und flüssige Animationen haucht die Next-Gen-Grafik der Welt von Auto Chess neues Leben ein.

Eine weitere Besonderheit für Spieler auf PlayStation: Holt euch die seltene Schachfigur Date Masamune aus dem Laden im Spiel oder dem PlayStation Store. Jede Menge fantastische DLCs zu Auto Chess warten darauf, von euch exklusiv für PlayStation heruntergeladen zu werden.

Ihr seid am Zug, wenn Auto Chess am 30. März für PS5 erscheint.

Kurz vor dem Start der PS5-Version von Auto Chess beginnt am 28. März die neue Saison und der neue Chess Pass wird verfügbar. Saison 11 bringt euch frische Herausforderungen mit epischen Auswirkungen auf eure Leistung und eure Platzierung auf der Bestenliste. Kämpft euch durch Saison 11 und verbessert euren Rang, um euch für das globale Finale Ende 2021 zu qualifizieren.

Gebt alles, um den saisonalen Chess Pass freizuschalten und das neueste Schachbrett der Saison zu erlangen: Land of Magic Lamp (Land der magischen Lampe).

Wir präsentieren Space Walker, eine brandneue Schachfigur, inspiriert von der uralten Legende des Affenkönigs. Space Walker vereint die Vorzüge des Bestientyps mit der Materialist-Klasse und erweitert so das Gameplay-Potenzial auf ungeahnte Weise.

Macht euch keine Sorgen, denn eure liebsten Verbündeten und Gegner bleiben euch in Auto Chess erhalten. Auf PS5 ist mit Auto Chess Cross-Play mit allen anderen Geräten möglich, auf denen das Spiel läuft, inklusive PS4, PC und Mobilgeräte. Für einen problemlosen Wechsel können zudem all eure Daten von PS4 auf PS5 übertragen werden.