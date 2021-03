Mit dem letzten Update wurden die Wertungen von Computer Bild Spiele und PCGames ergänzt. Der Testvergleich ist damit komplett.

In unserem Noten-Vergleich zu Monster Hunter - Rise führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Monster Hunter - Rise

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht

4Players 87

v. 100 Die bewährte Formel [...] greift auch hier perfekt ineinander. Dank fliegender Seilkäfer ist die Jagd sogar besonders akrobatisch, dank reitbarer Monster besonders brachial und mit den taktischen Dorfverteidigungen gegen randalierende Monsterrudel erhalten sogar Tower-Defense-Elemente Einzug ins Spiel. Nur in punkto Inszenierung und Online-Anbindung fällt man gegenüber Monster Hunter: World klar zurück.

Computer Bild Spiele 1,6

(Schulnote) Das Action-Rollenspiel sieht fantastisch aus und spielt sich super, sobald man sich durch alle wichtigen Tutorials geklickt hat. Kleinere Neuerungen wie der Seilkäfer fügen sich prima ins Spielkonzept ein. Sie benötigen allerdings wie bei den Vorgängern etwas Geduld [...]. Wenn Sie diese Zeit investieren, werden Sie jedoch mit den typischen "Monster Hunter"-Qualitäten entlohnt.

GameStar /

GamePro 82

v. 100 Die Wechselkünste lassen mich Waffen vollkommen neu erleben, die taktische Tiefe beim Einsatz der Seilkäfer ist enorm, und das Leveldesign in Verbindung mit den einheimischen Lebewesen ist genial. Auch das grindige Endgame von World hat ein Ende, da sich Dekorationen endlich wieder fertigen lassen. Würde das Spiel nicht so massiv an anderen Stellen kranken, dann würde ich es jedem Fan als Pflichtkauf ans Herz legen.

GIGA 8.4

v. 10 Nach ganzen 500 Stunden in Monster Hunter World und der Erweiterung Iceborne war meine Vorfreude auf Monster Hunter Rise groß. 40 Stunden später kann ich beruhigt feststellen, dass sich das Warten gelohnt hat. Der gleiche Gameplay-Loop, der mich bereits in Monster Hunter World bis in die Nacht vor den Bildschirm gefesselt hat, funktioniert auch in Monster Hunter Rise wieder einwandfrei.

PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Capcom weiß einfach, was Monster Hunter ist, und, auch sehr wichtig, was Fans wollen. Alle neuen Ideen und Elemente binden sich perfekt in das Spiel ein und erweitern das Gameplay sinnvoll. Als Fan der Serie kann ich die Fortsetzung anderen alteingesessenen Anhängern nur ans Herz legen, da die neuen Features richtig frischen Wind hereinbringen. Aber auch alle, die erst mit World anfingen, sollten einen Blick wagen.

Spieletipps 81

v. 100 Die neuen Features sorgen für mehr Dynamik und Abwechslung im Kampf, das Erkunden macht mehr Spaß, es geht alles viel schneller und bequemer als zuvor. Lediglich die Randale-Quests haben mir gar nicht gefallen. Monster Hunter Rise ist aber nicht für alle Spieler geeignet. Das lässt sich natürlich über jedes Genre sagen, trifft bei Monster Hunter, aufgrund des Gameplay-Loops, aber ganz besonders zu