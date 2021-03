Hellgate VR: Release laut Steam-Produktseite noch im März 2021

PC

Lange Jahre lag die Steam-Produkseite von Hellgate VR brach. Nun gibt es zumindest eine kleine, interessante Änderung: Es findet sich ein Release-Zeitraum in dem Shop-Eintrag. Demnach soll der VR-Ableger von Hellgate - London noch im März 2021 erscheinen. Ja genau, in diesem aktuellen Monat. Damit hätten die Entwickler von T3 Entertainment noch eine Woche, um ihr Spiel zu veröffentlichen.

Um euch in der virtuellen Realität den höllischen Horden stellen könnt braucht ihr entweder eine HTC Vive oder eine Oculus Rift. Ihr seid nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern könnt auch in ein nicht genauer definiertes Vehikel, einen Zug und einen Hubschrauber steigen. Neben normalen Gegnern sollen sich euch auch große Bosse in den Weg stellen.