Darauf freut sich die Redaktion im... April 2021

Ostern, Neuauflagen, Sonne tanken

Teaser Die ersten Frühlings-Sonnenstrahlen kitzeln die Autorenhaut und regen dazu an, zu verraten, was im April ansteht. Wir schauen Dokus, vergnügen uns (hoffentlich) mit Remakes und fahren Zweiräder.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Nachdem ich den Film spontan blöd fand, habe ich mit der Serie zur gleichen Comic-Vorlage, nämlich, mehr Spaß. Gut, die Grundidee ist völlig hanebüchen (ein endlos über die tiefgefrorenen Kontinente fahrender Riesenzug mit den letzten paar tausend lebenden Menschen), aber letztlich nur der Rahmen für die Metapher der Klassengesellschaft, die als Setting für interessante Charaktere und einen halbwegs spannenden Plot dient. Ich habe schon einige Folgen gesehen und freue mich, dass ich bei weiterhin anhaltendem Interesse dann im April gleich mit der zweiten Staffel weitermachen kann.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich habe ja vor fast genau elf Jahren in einem frühen GamersGlobal-Test die Qualität von Nier erkannt , das in Deutschland doch vielerorts unter der Wahrnehmungs- und Wertschätzungsgrenze blieb. Natürlich werde ich auch ins Remakereinschauen. Wobei ich nicht weiß, ob es mich noch mal so flashen wird wie damals, zumal ja die einstige Überraschung über Story und den spielerischen Cuvée aus Action-RPG,-Schieberei, Bullet Hell und Fischen nicht noch mal funktionieren kann. Wobei, bei meiner Erinnerungskraft...Auch wenn es ein gewisses Armutszeugnis ist: Mein zweiter Freu-Titel ist im April 2021 ebenfalls eine Neuauflage:sollte es mir erlauben, ohne Augenkrebs zu einem meiner Lieblings-Serienteile zurückzukehren. Mal sehen, ob sich außer der Grafik Nennenswertes geändert hat.[SONSTIGES] Erst mal Ostern überstehen, dann das frisch gekaufte Rad reparieren lassen (Kette hat nach vier Tagen ein steifes Glied, Schaltung hat sich verstellt), den Frühling genießen und nach Abschluss des aktuellen-Hefts sofort das Sonderheft angehen. Wer will schon in die Ferne reisen, wenn das Stress'ge liegt so nah?[FILME/SERIEN] Ich warte einfach mal ab, was so kommt. Richtig stark interessiert bin ich eigentlich an nix, deshalb schaue ich entspanntdurch, dank Disney+ ist das ja so problemlos wie noch nie möglich. Wenn das erledigt ist steht wohlauf dem Programm, das aus der Feder des-Schöpfersstammt. Mit der Frau stecke ich gerade in den letzten Zügen des-Rewatches. Und sobald der Menschenfresser seine letzte Leber verdrückt hat haben wir mitauch schon das nächste Wiederholungs-Projekt auf der Liste.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich könnte euch jetzt hier die Story vom Pferd erzählen und behaupten, dass ich viele Stunden mitoderverbringen werde. Sofern es aber arbeitstechnisch nicht nötig ist, werde ich wohl kaum etwas anderes alsanrühren. Ich kapiere zwar immer noch maximal die Hälfte, bin aber brutal angefixt und habe auch ne ganz angenehme Jäger-Truppe, durch die ich überhaupt in die Loot-Grind-Craft-Falle getappt bin. Und selbst wenn keiner online ist hab ich tatsächlich auch solo Spaß mit der Monsterhatz. Doch gegen Ende des Monats werde ich mal ein paar Stunden freischaufeln müssen, denn dann erscheint. Und wenn es mich auch nur halbsoviel begeistern kann wie der erste Teil für den N64, dann bin ich glücklich. Außerdem muss ich mit meiner Mini-Truppe noch das analoge Point-and-Clickbeenden – denn es ist sehr gut.[SONSTIGES] Ich kann mich tatsächlich wieder auf Musik freuen. Nachdem ich in ein tiefes Loch gefallen bin und mir die letzten Monate meine Gehirnzellen fast ausschließlich mit Russian Hardbass habe aus dem Skalp blasen lassen erscheint im April mitdas neue Album der. Die Band begleitet mich seit etwa 15 Jahren und ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Abgesehen von den Audio-Freuden hoffe ich, mal wieder Zeit für meinen Russisch-Kurs auf Babbel zu finden. Nein, einen Grund habe ich nicht, die Sprache zu lernen. Aber irgendwas Produktives (außer Arbeit) muss in der Corona-Zeit ja auch mal passieren.

[FILME/SERIEN] Hey, im April starten tatsächlich mal neue Sachen, die mich interessieren. Zum einen läuft bei Sky ab 6. April endlich die zehnte Staffel von Lass es, Larry!. Ich freue mich sehr auf zehn Folgen absoluten Fremdschämens mit Larry David. Nur zwei Tage später startet Resident Alien, ebenfalls bei Sky. Darin schlüpft ein auf der Erde gestrandeter Außerirdischer in die Rolle eines Landarztes und arbeitet prompt für die Regierung. Mit meiner Freundin schaue ich mittlerweile Luther (aktuell Staffel 2). Und da ich das Starzplay-Angebot genutzt habe, bin ich endlich in den Genuss von Normal People gekommen. Eine der besten Serien der letzten Jahre! Unbedingt anschauen!



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich. Habe. Cyberpunk 2077. Durch! Und auch direkt deinstalliert. Nun überlege ich, ob ich mich Hades oder 13 Sentinels: Aegis Rim widme. Bei den Neuerscheinungen werde ich mir die Wertungen von Oddworld - Soulstorm anschauen. Natürlich werde ich auch Earthworm Jim 4 und Nier: Replicant im Auge behalten



[SONSTIGES] Musik! Musik! Musik! Im April kommen neue Alben von Dinosaur Jr., Ja, Panik, Julia Stone, Matt Sweeney & Bonnie 'Prince' Billy und Teenage Fanclub. Da bin ich gespannt, besonders auf Superwolves von Matt Sweeny und Bonnie Billy, denn das 2005 erschienene Superwolf war unglaublich toll. Ansonsten tut sich etwas im Hintergrund (Job), das eigentlich schon vollzogen war, jetzt aber noch mal eine neue ungute Dynamik erhält, weshalb mir ein paar gedrückte Daumen gut tun würden...

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Ich mache mir einfach nur noch spontan an, was mich interessieren könnte, und dann ist es am Ende meist eh schnell durch. Von daher gebe ich euch keinen Ausblick, sondern eher Empfehlungen zu ein paar Serien, die ich mir im Vormonat angeschaut habe. Vonfand ich Staffel 1 ziemlich gut. Obwohl Handlung und Inszenierung nicht auf Action getrimmt sind, wurde mir nie langweilig. Zudem sind die einzelnen Episoden mit durchschnittlich etwa 30 Minuten erfreulich kurz. Staffel 2 leistet sich bei der Auflösung ein paar unlogische Elemente, die vom eigentlichen Ende noch unterboten werden. Aber auf dem Weg dorthin ist ebenfalls Spannung angesagt. Sehr empfehlen kann ich zudem die vierteilige Doku über. Ich finde die Art, wie seine persönliche Geschichte vom Aufstieg zum (Para-)Olympioniken bis zu seiner Verurteilung im Mordprozess mit dem historischen Hintergrund seines Heimatlandes Südafrika verknüpft wird, sehr gut gelöst.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nebengibt es nur einen Titel, den ich im April unbedingt spielen will – auf den bin ich dafür aber auch so richtig scharf. Noch weiß ich nicht genau, was mich miterwartet. Das Material, das Sony bislang veröffentlicht hat, bietet viel Raum für Spekulationen, aber wenig handfeste Infos. Spannend sieht das Ding jedoch aus, und es ist nun mal von Housemarque. Alle Spiele der Finnen habe ich zwar nicht gespielt, aberoderhaben mir nicht nur aufgrund meines Hangs zur Twin-Stick-Ballerei gefallen. Außerdem wird es endlich Zeit für einen exklusiven PS5-Knaller.[SONSTIGES] Wie immer, da der April für den FC entscheidend wird. Nachdem die Pfeifen es vergeigt haben, gegen Dortmund drei Punkte zu holen, was wohl selten "leichter" gewesen wäre als in diesem Spiel, stehen im April fünf der letzten acht Partien an. Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig werden nicht einfach, aber gegen vermeintlich übermächtige Gegner lief es oft besser als gegen direkte Konkurrenten. Vier oder fünf Punkte aus diesen Begegnungen wären super, gegen Mainz und Augsburg muss so oder so ein Sieg her. Wenn zehn Punkte im April zusammenkommen, werden Abstieg oder Relegation wohl kein Thema mehr sein.[FILME/SERIEN] Bislang hatte ich den neuen-Film gar nicht auf dem Schirm. Nun schickte mir neulich ein Kumpel den Trailer – das angemessen deftige Gekloppe sieht gar nicht mal verkehrt aus und startet direkt im April. Da ich nicht mit der baldigen Wiederöffnung der Kinos rechne, ist noch die Frage, wie ich zum Sehgenuss komme: In den USA startet Mortal Kombat bei HBO Max, ob ein anderer Stream-Anbieter hierzulande sich den Streifen parallel sichert? Daneben schaue ich weiterauf Netflix. Nach der Auftakt-Episode gefiel mir die blutige Action und als DOTA-Noob habe ich nicht das Gefühl, durch mangelndes Wissen was zu verpassen. Unterschwellige Botschaften,zu spielen, habe ich bisher auch nicht entdeckt.

Karsten Scholz

Michael Hengst

[SPIELE/BRETTSPIELE] Wenn die Loot-Shooterei mit Superkräftenzündet (heute Abend gibt es meinen Ersteindruck-Test...), könnte der Titel mich im Koop durch den April begleiten. Ich freue mich als Fan vonauf ein Wiedersehen mit den Figuren im Remake. Die emotionale Story des Erstlings gefiel mir noch besser als die vom erfolgreicheren. Schließlich soll Ende des Monatsden Early Access verlassen. Die Mischung ausundwirkt vielversprechend.[SONSTIGES] Da ich es noch gar nicht wirklich spiele, sondern mir bislang nur schön vorstelle, ist das Folgende unter "Sonstiges" einsortiert: Wir haben uns die-Erweiterunggegönnt. Ob so bald eine Partie klappt, weiß ich nicht, weil man für das lange Brettspiel mit App-Dungeonmaster auch entsprechend Muße haben muss. Aber ich habe schon die Monster-Miniaturen zusammengesetzt (die größte steht jetzt in der Vitrine, weil sie nicht mehr ganz in die Schachtel passt) und die Regeln und Szenarien angesehen. Nun stelle ich mir erstmal hin und wieder tagträumend vor, wie toll das wird. Für mich ist die Vorfreude, das Vorstellen des Spielens, nachdem schonmal die Regeln einmal geschmökert wurden, ein eigener Spaß für sich.[FILME/SERIEN] Für den (fantastischen!) Snyder-Cut vonhatten wir uns vor kurzem erst mal wieder ein Sky Ticket gegönnt. Nun nutzen wir die verbleibende Laufzeit, um alles Interessante von der Merkliste zu "bingen". Die clever erzählte-Serie hat uns bereits außerordentlich gut gefallen. Hat jemand von euchoderschon gesehen?[SPIELE/BRETTSPIELE] Die Closed-Beta-Phase vonist Ende März gestartet. Wenn ihr diese Zeilen lest, mache ich mit etwas Glück gerade die Scherbenwelt unsicher, um Bugs zu finden und den Patch-Status der neuen Inhalte zu überprüfen. Und wer weiß, vielleicht bringt Blizzard ja noch im April den Pre-Patch auf die Liveserver, den ich ausgiebig nutzen werde, um mir einen Blutelf-Paladin auf Stufe 60 zu bringen. Falls nicht, wird das halt ein "ich freu mich drauf"-Punkt für den Mai. Was echte Neuerscheinungen angeht, stehtauf meiner Liste. Seit dem ersten Teil für die PlayStation aus dem Jahr 1997 habe ich einfach ein Herz für Abe und den Humor der Spiele.[Sonstiges] Im April nehme ich an einem digitalen Hands-On-Event fürteil, das es mir ermöglichen wird, in das neue Kapitelreinzuspielen. Auf den Termin freue ich mich schon. Die letzten Kapitel haben mir durch die Bank richtig gut gefallen. Und als alter-Fan freue ich mich schon auf das Zusammentreffen mit Oberfiesling Mehrunes Dagon. In die Totenländer soll es so richtig aber wohl erst mit dem Story-DLC des vierten Quartals gehen. In Blackwood selbst steht ein Besuch des Dunkelforsts auf dem Programm.[FILME/SERIEN] Das Filmangebot hält sich ja nun gerade sehr in Grenzen. Kinobesuche fallen eh flach. Aber dank Streaming konnteim März einiges an Boden für das DCU wieder gut machen. Sein-Cut ist wirklich gelungen! Im April werde ich mich allerdings wieder der Marvel-Serien-Konkurrenz widmen undweiter schauen. Rein aus beruflichem Interesse bin ich auf den-Film gespannt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Mein Zeitmanagement für den April sieht nicht besser aus als im März. Der Fluch und Segen des Selbstständigen. Aber ich freue mich aufund habe mir noch zwei, drei Tage in meinem vollgestopften Terminkalender dafür freigehalten. Außerdem muss ich die Produktion eines neuen Spieles auf den Weg bringen, welches allerdings erst Ende 2022 erscheint.[SONSTIGES] Der April ist für mich der typische Monat, um ein meine Outdoor-Aktivitäten für 2021 anzuschieben. Mein "kleiner" Roller kommt endlich aus der Garage und ich freue mich schon auf ein paar Runden auf zwei Rädern in der Donau-Region. Außerdem wird natürlich wieder fleißig gegrillt – bin eh zu spät dran dieses Jahr und ich fürchte, mein Metzger erkennt mich nicht mehr. Buchmäßig halte ich mich diesen Monat zurück, ich lese gerade wieder ein paar alte Comics () aber es erscheint ja ein neuer Teil der-Reihe von– der ist schon vorbestellt.