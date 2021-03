Stores für PS3, PSP und Vita werden 2021 abgestellt [Update]

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update vom 30.3.2021:

In einer E-Mail an die Kunden hat Sony die Abschaltung der virtuellen Stores für PS3, PS Vita und PSP bestätigt. Auch die Timings stimmen mit der Quelle von The Gamer überein. Konkret heißt dass also, dass der Store am 2. Juli 2021 seine Pforten auf PS3 und am 27. August 2021 auf PS Vita schließt. Am 2. Juli werden außerdem die verbleibenden Einkaufsmöglichkeiten auf der PSP abgeschaltet, also Ingame-Käufe und ähnliches. Ihr werdet also keine Spiele, Videos und sonstige Inhalte mehr erwerben können, bereits gekaufte Inhalte dürft ihr aber weiterhin herunterladen.

Wenn ihr ein Crossbuy-Paket für PS3 und Vita gekauft habt, solltet ihr vor der Schließung der Stores noch schnell eine Version auf beiden Systemen herunterladen, falls nicht schon geschehen. Sonst zählt es nicht als Kauf auf der jeweiligen Plattform.

In dem Statement heißt es zur Begründung:

Nach reichlicher Überlegung haben wir beschlossen, diese Änderungen vorzunehmen, um unsere Ressourcen ganz auf den Playstation Store für Playstation 4 und Playstation 5 zu konzentrieren. Dadurch können wir das Nutzererlebnis noch weiter ausbauen. Wir danken euch für die jahrelange Unterstützung auf diesen Plattformen.

Ursprüngliche News vom 23.3.2021:

Einem Bericht der Seite The Gamer nach sollen die digitalen Stores für PSP, PS3 und PS Vita im Juli, beziehungsweise August abgeschaltet werden. Die Seite beruft sich dabei auf eine nicht näher genannte, aber von ihr verifizierte, Quelle. Demnach gehen für die PSP und PS3 am 2. Juli 2021 die Lichter aus, für die PS Vita ist am 27. August 2021 Schluss. Die offizielle Bekanntgabe seitens Sony soll Ende März erfolgen.

Noch steht eine Bestätigung oder Dementierung des japanischen Konzerns aus. Abwegig scheint der Schritt der Store-Schließung aber nicht zu sein, schließlich sind alle drei Plattformen seit geraumer Zeit für den breiten Markt nicht mehr interessant. Sobald es eine offizielle Bestätigung gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns.