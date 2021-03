Atomic Heart: Echtzeit-Fotomodus des Shooters im Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das russische Entwicklerstudio Mundfish hat einen neuen Trailer zu dem an Bioshock erinnernden Shooter Atomic Heart veröffentlicht. Dieser rückt den Fotomodus in den Fokus und zeigt in Echtzeit eine Szene in 4K, die beim Gesicht des Protagonisten P-3, einem KGB-Agenten, startet und dann immer weiter hinauszoomt. Gezeigt wird eine hitzige Kampfszene aus diversen Kamerawinkeln. Das Video findet ihr unter dieser News.

Angesiedelt ist die Handlung von Atomic Heart in einer alternativen Version der Sowjetunion in den 1950er-Jahren. Nachdem der Kontakt zu der geheimen Forschungseinrichtung 3826 abgebrochen ist, werdet ihr entsandt, um nach dem Rechten zu sehen. Natürlich ist absolut gar nichts in Ordnung und ihr müsst euch kuriosen Ergebnissen von Experimenten, Robotern und paranormalen Wesen stellen. Ein Release-Termin steht noch nicht fest, als Plattformen sollen der PC sowie PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bedient werden.