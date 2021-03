Spieleveteranen-Podcast #208: Blizzard Arcade Collection

Gleich drei alte neue Spiele

PC Switch XOne PS4 andere

Teaser Mit der Arcade Collection belebt Blizzard die eigenen Frühwerke wieder. Ob das ein schöner Trip in die Vergangenheit ist, klären Heinrich und Jörg mit Gastveteran Stephan Freundorfer.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Lost Vikings ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Blizzard Entertainment hieß nicht immer Blizzard und die Firmengeschichte reicht weiter zurück als nur bis Warcraft. Mit der Blizzard Arcade Collection bringt der Entwickler passend zu seinem 30. Jubiläum drei Frühwerke in neuen Versionen heraus. The Lost Vikings, Blackhawk (in den USA bekannt als Blackthorne) und Rock & Roll Racing kommen inklusive neuer Filter und anderer Dreingaben daher, die jedoch teils gut versteckt sind. Da Heinrich und Jörg sich mit Stephan Freundorfer wieder tatkräftige Unterstützung eingeladen haben, hat je ein Veteran sich intensiver mit einem der drei Titel aus der Sammlung befasst. Bevor es an die neuen alten Spiele geht, gibt es aber wie immer frische News und die Hörerfrage zum Tage.



0:00:15 News & Smalltalk

0:47:43 Das neue (alte) Spiel: Blizzard Arcade Collection

0:48:43 Stephan stellt The Lost Vikings vor, eine ebenso knuffige wie knifflige Mischung aus Puzzle- und Geschicklichkeitsspiel.

vor, eine ebenso knuffige wie knifflige Mischung aus Puzzle- und Geschicklichkeitsspiel. 1:04:24 Jörg hatte das Action-Adventure Blackhawk 1994 für PC Player getestet, jetzt greift er bei der Definite Edition wieder zur Schrotflinte.

1994 für PC Player getestet, jetzt greift er bei der Definite Edition wieder zur Schrotflinte. 1:18:33 Heinrich dreht voll auf, um bei Rock & Roll Racing Kurven zu kratzen und den Soundtrack zu genießen.

Kurven zu kratzen und den Soundtrack zu genießen. 1:31:31 Video-Interviews, sonstige Museumsextras und unser Fazit: Ist das neu aufgelegte Oldie-Trio die rund 20 Euro wert?

1:37:24 Abspann

Fühlt ihr euch stark genug, die Spieleveteranen wöchentlich zu hören? Dann unterstützt uns auf https://www.patreon.com/spieleveteranen