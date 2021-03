Activision Blizzard: Weitere Entlassungen und Schließungen in Europa

Gegenüber den Kollegen von Gamesindustry.biz haben Quellen, die sehr gut mit der Situation vertraut sein sollen, über die weiteren Pläne von Activision Blizzard bezüglich Standortschließungen gesprochen. Demnach stehe eine weitere Entlassungswelle kurz bevor, von der die Vertriebsbüros in Europa betroffen sein werden. Ein Grund dafür sei wohl, dass die Spiele immer mehr über die digitalen Kanäle erworben werden und dementsprechend sei es nicht mehr so wichtig, physische Vertriebsrouten zu nutzen.

Wir haben unsere Pläne mit den Teams in Europa geteilt, dafür wie wir uns als Firma mit Hinblick auf diese Entwicklungen anpassen, unseren Spielern dienen und uns am besten in der Region aufstellen wollen, um ein bestmögliches Wachstum zu erreichen. Wir werden weitreichende Schritte unternehmen, um alle Angestellten zu unterstützen und den Übergang für jene zu erleichtern, die von diesen angedachten Änderungen betroffen sein könnten.