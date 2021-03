Pro oder Contra Loop Hero?

PC

Teaser Beim Redi-Rumble stiegen Dennis und Hagen in den Ring und stritten, ob Loop Hero lahm oder launig ist. Der Schlussgong ist ertönt. Wen ruft ihr nun zum Gewinner aus?

Die Meinungen gingen beim Redi-Rumble zu Loop Hero wieder auseinander. Hagen war angetan vom ungewöhnlichen Konzept des Indie-Titels: Zwar läuft und kämpft der Held ganz von allein, aber für Hagen gab es mehr als genug interessante Entscheidungen beim Anpassen der Ausrüstung und dem Ausspielen von Landschaften, um die Reise des Auto-Helden zu beeinflussen. Dennis sah darin suspekten und obendrauf potthässlichen Idle-Kram, beim Fazit näherten sich die beiden dann aber sogar etwas an.

Nun seid ihr an der Reihe: Verratet uns, wer euch in der neuen Folge des Redi-Rumble mehr aus der Seele gesprochen hat. Seid ihr immun sowohl gegen Hagens als auch Dennis' Polemik? Dann ruft ein Unentschieden aus. Auch die unter euch, die dem überspitzten Streit im Vergleich zu einem Test nichts abgewinnen können, finden die entsprechende Antwortmöglichkeit. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euren Standpunkt in den Kommentaren weiter auszuführen.

Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montagmorgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über die mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr unter diesem Link.