Nippon Safes Inc.: 29 Jahre nach Erscheinen als Freeware freigegeben

PC

Im Jahr 1992 erblickte das Comic-Adventure Nippon Safes Inc. des damals frisch gegründeten italienischen Entwicklerstudios Dynabyte das Licht der Welt. Es handelt von drei Straftätern, die unverhofft aus einem Gefängnis der fiktiven japanischen Stadt Tyoko entlassen werden und von einem mysteriösen Unbekannten beauftragt werden, drei Artefakte zu bergen. Das spielbare Trio, bestehend aus einem Computer-Geek, einer Femme Fatale und einem Ex-Boxer, taucht später auch noch einmal im Nachfolger The Big Red Adventure auf.

Vor kurzem wurde der Titel als Freeware freigegeben und ist ab sofort auf der Webseite des Spiele-Engine-Interpreters ScummVM sowohl als DOS- als auch als Amiga-Version zum Herunterladen verfügbar. Das Spiel kam bei der Veröffentlichung in Deutschland 1993 in der Fachpresse nicht besonders gut weg, was sich unter anderem auf technische Gründe zurückführen ließ. Wie bei kultboy.com nachzulesen ist, vergaben der Amiga Joker 55 Prozent, der PC Joker 38 Prozent und die Power Play 46 Prozent.

Wenn ihr das Spiel aus dem "Goldenen Zeitalter" der Point-and-Click-Adventures nachholen möchtet, solltet ihr ScummVM wohl lieber mit der originalen Amiga-Version füttern. Der Grafiker des Spiels Massimo Magnasciutti verrät im Interview mit Genesis Temple, dass er die PC-Konvertierung aufgrund einiger grafischer Schnitte und der in Dauerschleife laufenden Hintergrundmusik als nicht besonders gelungen ansieht.

Nippon Safes Inc. wurde damals schon deutsch lokalisiert, enthält aber keine Sprachausgabe. Die deutsche Version ist im Download enthalten. Das Handbuch sowie Scans der Packung und des Packungsinhalts könnt ihr euch ebenfalls bei ScummVM herunterladen.