PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 22. bis 26. März (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S undXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten.

Arkham Horror: Mother’s Embrace

Arkham Horror: Mother’s Embrace ist ein packendes Detektivspiel mit rundenbasierten Kämpfen, das sich im kultigen Horror-Universum von H.P. Lovecraft ansiedelt und auf dem beliebten Brettspiel basiert. Lüfte die Geheimnisse eines mysteriösen Kriminalfalls und widerstehe dem Horror von Cthulhu. Während Deine Ermittlertruppe langsam dem Geheimnis auf die Spur kommt, werden sie mit merkwürdigen Experimenten, lebenden Albträumen und einer finsteren Sekte konfrontiert, deren verrückte Pläne den Weltuntergang einläuten sollen.

Sanity of Morris

In Sanity Morris erlebst Du ein spannendes Abenteuer voll nervenaufreibendem Psycho-Horror. Schalte Deine Taschenlampe ein und enthülle mit dem Lichtkegel wichtige Hinweise, die Dich auf der Suche nach Deinem verschollenen Vater leiten.

Rip Them Off

Xbox One X Enhanced – Rip Them Off ist ein minimalistischer Puzzler, der die strategischen Aspekte von Tower Defence mit kleinteiligem Wirtschaftsmanagement mixt. Begleitet wird das Ganze von einem atmosphärischen Jazz-Soundtrack und surrealistisch geometrischen Grafiken, die sich zu einem außergewöhnlichen Knobelspiel-Mix verbinden.

Paradise Lost

Tauche ein in die wohl letzte Geschichte der Menschheit. In Paradise Lost begibst Du Dich als kleiner Junge auf eine gefährliche Reise durch die Postapokalypse. Unter Schnee verborgen findest Du einen vergessenen Nazi-Bunker, der in eine vergessene unterirdische Stadt führt und stellst Dich längst vergessenen Geheimnissen. Dich erwartet ein ungewöhnlicher Mix aus slawischer Mythologie und Retrofuturismus, in dem Du hoffentlich das findest, was Du suchst.

Animal Doctor

In Animal Doctor bist Du umgeben von Tierfreunden und ihren geliebten Haustieren. Versorge kleine und große Patienten – vom possierlichen Kaninchen bis hin zum kräftigen Farm-Tier. Kümmere Dich um Deine Schützlinge, stelle die richtige Diagnose und sorge dafür, dass sie die Praxis schnell wieder verlassen können.

Black Legend

Xbox One X Enhanced – Im 17. Jahrhundert tyrannisiert ein blutrünstiger Kult um den berüchtigten Alchimisten Mephisto eine ganze Stadt. In diesem packenden Strategie-Rollenspiel führst Du ein Geschwader von Söldnern in die verfluchten Straßen und unterstützt eine Widerstandsbewegung aus Überlebenden. Finde die Schuldigen und beseitige den Nebel, der über den Straßen liegt und die Bevölkerung in den Wahnsinn treibt!

Clea 2

Seit den Ereignissen von Clea sind vier Jahre vergangen. Das ehemalige Dienstmädchen Florine ist fest entschlossen, einen geliebten Menschen von den Toten wiederzuerwecken. Zu diesem Zweck verlässt Du die Dimension der Lebenden und tauchst tief in die jenseitige Welt ein, in der jede Menge übersinnliche Schrecken auf der Lauer liegen. Doch Florines Kampfgeist ist ungebrochen und sie ist bereit, sich allen Gefahren zu stellen, die ihr im Wege stehen.

Die With Glory

In Die with Glory schlüpfst Du in die Rolle des alten aber immer noch mutigen Wikingers Sigurd, der für sein Nachleben in Valhalla unsterblichen Ruhm sucht. Sein Weg führt ihn durch abwechslungsreiche Level, die mit wunderschön gestalteten Landschaften, unvergesslichen Abenteuern und komplexen Aufgaben beeindrucken. Auf dieser Reise führst Du Gespräche mit liebenswert schrulligen Charakteren und erfährst über die verschiedenen Dialog-Optionen, welcher Gegner ein gutes Ziel abgibt, um Sigurd seinen ewigen Platz in Valhalla zu sichern.

Genesis Noir

Xbox Game Pass – In diesem Film Noir-Abenteuer begibst Du Dich auf eine unglaubliche Reise durch Raum und Zeit. Als eine Dreiecksbeziehung zwischen kosmischen Wesen in einem tragischen Kampf endet, feuert ein eifersüchtiger Gott den entscheidenden Schuss ab – später auch bekannt als Urknall. Spring in das expandierende Universum und suche einen Weg, Deine ewige Liebe zu retten.

Tank Brawl 2: Armor Fury

Bist Du bereit für unvergessliche Schlachten? In diesem Koop-Shooter für bis zu vier Spieler*innen steuerst Du gewaltige Panzer, Züge oder sogar Schlachtkreuzer. Gemeinsam stellt Ihr Euch gefährlichen Kamikaze-Angriffen, hinterhältigen Saboteur*innen und der feindlichen Artillerie.

Tinker Racers

Tinker Racers ist mehr als ein Rennen, denn Deine Aufgabe ist es nicht, die Ziellinie zu erreichen – es geht ums blanke Überleben. Behalte auf den chaotischen Miniaturstrecken immer das Feld im Auge und setzte Dich an die Spitze. Denn nur wo die Kamera ist, bist Du auf der sicheren Seite. Verpasst Du den Anschluss, wirst Du zerstört!

Ruvato: Original Complex

Xbox One X Enhanced – In Ruvato: Original Complex schlüpfst Du in die Rolle der bezaubernden Ria, die über ganz besondere Fähigkeiten verfügt: Ihre Kraft wächst mit jedem noch so kleinen Sieg gegen ihre Feinde. Nutze ihre Fähigkeiten, um gezielte Kombo-Angriffe zu starten und Deine eigene Kraft ins Unermessliche zu steigern.

Kaze and the Wild Masks

Ein Fluch hat sich über Crystal Island gelegt und Dein Freund Hogo schwebt in tödlicher Gefahr. Begib Dich als Kaze in diesem von den Klassikern der 90er inspirierten Plattformer auf eine gefährliche Reise und setzte dem Chaos ein Ende.

Octopath Traveler

Xbox Game Pass – Acht Reisende, acht Abenteuer und acht Rollen: Begib Dich auf eine fantastische Reise durch die weitläufige und wundersame Welt von Orsterra, wo Du die fesselnden Schicksale der acht Hauptcharaktere kennenlernst – jeder mit individuellen Talenten und Fähigkeiten.

Yakuza 6: The Song of Life

Xbox Game Pass – Kazuma Kiryu, der Drache von Dojima, ist zurück! Eigentlich will der ehemalige Unterwelt-Gangster endlich ein friedliches Leben führen. Doch er erfährt, dass Haruka nach einem Unfall im Koma liegt und ihren kleinen Sohn zurücklässt – kurzerhand entscheidet er sich, das Kind zu beschützen und den Ursachen des Unfalls auf den Grund zu gehen. Du reist mit Kazuma nach Onomichi in Hiroshima, Harukas letzten bekannten Aufenthaltsort. Warum haben sowohl der Tojo-Clan als auch die Yomei-Allianz ein Interesse an dem Kind? Kämpfe Dich auf der Suche nach Antworten erneut durch die japanische Unterwelt und lehre Deine Gegner*innen das Fürchten!

Balan Wonderland

Optimiert für Xbox Series X|S – Balan Wonderworld ist ein wundersamer 3D-Plattformer voller Action rund um das Balan Theater. Unter der Leitung des rätselhaften Maestros Balan stellen sich Emma und Leo – die Stars der Show – den Abenteuern der bizarren und imaginären Wonderworld. Mithilfe verschiedener atemberaubender Kostüme veränderst Du die Fähigkeiten der beiden Hauptcharaktere und bereitest sie bestmöglich auf die verschiedenen Abenteuer vor. Hier vermischen sich Erinnerungen aus der realen Welt mit den tiefsten Herzenswünschen der Menschen.

Evil Inside

Hier erlebst Du psychologischen Horror hautnah! Marks Leben erfährt eine tragische Wendung als seine Mutter stirbt und sein Vater für ihren Tod verhaftet wird. In seiner Verzweiflung greift der Junge zu einem Geisterbrett, um den Geist seiner Mutter anzurufen und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wirst Du Dich Deinen Ängsten stellen oder zerbrichst Du an den erschütternden Geheimnissen, die Du aufdeckst?

It Takes Two

Optimiert für Xbox Series X|S – Smart Delivery – It Takes Two ist ein abgedrehtes Plattform-Abenteuer für zwei Spieler*innen in dem der Schlüssel zum Erfolg in gutem Teamwork liegt. Spielt zusammen als Cody und May, ein Paar mit Konfliktpotenzial, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde. Die beiden sind in einer wundersamen Welt gefangen, in der sich hinter jeder Ecke eine Überraschung verbirgt. Also müssen sie wohl oder übel die Scherben ihrer Beziehung wieder zusammensetzen, um den Fluch aufzuheben.