Wie ein gewisser Dennis Hilla einst sagte: "Freitag ist Spaßtag." Genauer gesagt gibt der Sexiest Schnauzerträger der Redaktion dies in dieser 92. Folge des Wochenschluss-Podcasts zum Besten, in dem ihm Hagen zur Seite steht. Die beiden lassen also spaßig die Woche Revue passieren, in der sich sich etwa im Redi-Rumble einen Schlagabtausch zu Loop Hero lieferten und Fragerunden beim GDC Showcase lauschten. Der Blick zurück ist aber diese Woche gleichzeitig oft ein Blick nach vorn: Geht es doch um die Art, in der die Gamescom im zweiten Jahr der Corona-Pandemie stattfinden soll, Dazu darum, welche Titel beim Square Enix Presents besonders hervorgehoben wurden und weshalb die beiden nun noch gespannter auf das nächste PSVR-Modell sind. Nicht zuletzt erfahrt ihr, warum Hagen am Wochenende gerne mal mit Dennis' Frau tauschen würde. Nicht, was ihr denkt! Die Antwort hat entfernt mit Leisure Suit Larry zu tun. Nein, immer noch nicht, was ihr denkt! Alle Themen im Überblick: