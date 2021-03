PM: Cozy Grove läuft am 8. April in den PS4-Hafen ein (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4

Wir alle hier bei Spry Fox haben die Auswirkungen dieses emotionalen und chaotischen Jahres gespürt. Darum freuen wir uns sehr, Cozy Grove mit euch zu teilen, eine tröstliche Oase voller wunderschöner Grafiken, tiefschürfendem Storytelling und herrlichen Überraschungen. Und es erscheint am 8. April 2021 auf PlayStation 4!

CozyGrove ist eine Lebenssimulation, in der ihr eure Zelte auf einer sich ständig verändernden Spukinsel aufschlagt. Als Geistfinder wandert ihr tagtäglich durch den Wald der Insel, entdeckt neue verborgene Geheimnisse und helft dabei, die einheimischen Geister zu besänftigen. Mit ein bisschen Zeit und viel Kreativität bringt ihr Farbe und Freude zurück nach CozyGrove!

CozyGrove wurde von entspannenden Life-Sims inspiriert, in denen die Spieler dazu angeregt werden, sich zurückzulehnen und sich durch Dekorationen und Kleidung auszudrücken. Aber wir wollten das Genre auf andere interessante Weise ausreizen. So nutzen wir zum Beispiel prozedurale Generierung, damit sich die Insel regelmäßig verändert und ihr nie sicher sein könnt, was euch am nächsten Tag erwartet.

Außerdem haben wir eine neue Original-Spielmechanik eingebaut, sodass große Teile der Insel „farblos“ sind, bis ihr sie wieder erstrahlen lasst. Sobald ihr das tut, wird nicht nur die farbentsättigte Welt buchstäblich wieder bunt und wunderschön, sondern auch die Pflanzen fangen an, Früchte zu tragen, und die Charaktere werden wieder fröhlicher. Diesen Augenblick habe ich selbst schon tausendmal in Cozy Grove miterlebt und ich werde es nie müde – es ist einfach immer wieder ein herrliches Erlebnis.

Uns war auch wichtig, dass die Spieler wirklich eine Beziehung zu den Charakteren und Geschichten im Spiel aufbauen. Darum haben wir jedem Charakter im Spiel eine Geschichte verpasst, die sich erst im Laufe von Wochen oder sogar Monaten langsam entfaltet. Einige dieser Geschichten sind witzig-absurd, andere hingegen todernst. Wir hoffen, uns sind eine Erzählung und ein Spiel gelungen, auf die ihr euch für lange Zeit jeden Tag freuen könnt, ob ihr nun täglich bloß ein paar Minuten oder auch eine Stunde lang spielt.

Der einzigartige Look von CozyGrove ist größtenteils Noemí Gómez zu verdanken, unserer unglaublich talentierten und charmanten spanischen Kollegin. Noemí verleiht allem, was sie zeichnet, etwas bezaubernd Schrulliges – ganz und gar perfekt für ein Spiel, in dem es Hybridwesen wie Gemüsebären und riesige Fuchsgeschäftsleute auf einer sich ständig wandelnden, Zwischenwelt-artigen Insel gibt.

Cozy Grove soll letztendlich ein Spiel sein, in das ihr euch ganz gemütlich hineinfindet. Es gibt euch weder das Gefühl, acht Stunden am Stück spielen zu müssen, um euer Erlebnis zu „maximieren“, noch in ein paar Tagen schon alles gesehen zu haben, was es auf der Insel zu entdecken gibt. Wir möchten, dass Cozy Grove zu einem behaglichen Ritual wird, auf das ihr euch jeden Tag freut, und dass das viele Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre lang so bleibt. Wenn alles andere in eurem Leben im Chaos versinkt, bietet Cozy Grove euch hoffentlich einen Ort, von dem ihr genau wisst, dass ihr hier immer wieder Freude finden könnt.

Zu guter Letzt wollten wir euch noch wissen lassen, dass es kurz nach der Veröffentlichung eine eigene PlayStation5-Version mit verbesserten Ladezeiten geben wird. Sowohl auf PlayStation5 als auch auf PlayStation4Pro könnt ihr die Grafik des Spiels in wunderschönem 4K genießen. Die PlayStation5-Version wird PS4-Spielern kostenlos zur Verfügung stehen und ihr könnt euren gespeicherten Spielstand von einer Version in die andere übernehmen.