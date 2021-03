Der Herr der Ringe - Gollum: Neuer Sneak-Peek-Trailer mit Ingame-Szenen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem es lange Zeit ruhig um Daedalics Herr der Ringe-Projekt war, zuletzt veröffentlichte der Publisher vor etwa einem Jahr erste Screenshots, haben die Hamburger am gestrigen Abend auf dem Spring Showcase des Magazins GamesRadar einen neuen Sneak-Peek-Trailer zu Herr der Ringe - Gollum veröffentlicht. Das cinematisch inszenierte Videos verwendet in Teilen auch Grafik aus dem Spiel, ihr könnt es euch direkt unter dieser News anschauen.

In dem Actionadventure Herr der Ringe - Gollum, spielt ihr die tragische Geschichte des Characters Smeagol nach, wie er sich langsam in die Kreatur Gollum verwandelt. Der Titel soll für die Plattformen PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One und die Xbox Serie erscheinen. Ein Termin oder Zeitraum zur Veröffentlichung wurde nicht bekanntgegeben.