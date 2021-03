Zankstelle Vol. 64: Gefangen im Animus Teil 3

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU

Ahoi, ihr Landratten! Endlich sticht die Zankstelle wieder in See und lässt die kalten, nebligen deutschen Gestade hinter sich. Hendrik und John schippern mit ihrer ollen Jolle in die Karibik und treiben im Kielwasser von Edward Kenway und Shay Patrick Cormac. Diese beiden Teerjacken sind die Hauptfiguren in Assassin's Creed 4 - Black Flag und Assassin's Creed Rogue und damit die nächsten beiden Sprotten, die von John kielgeholt werden. Und wenn ihr Klugschwätzer jetzt meint, dass nach den ersten beiden Folgen der Animus-Reihe doch eigentlich Assassin's Creed 3 dran wäre, dann könnt ihr über die Planke gehen und den beiden gleich im haiverseuchten Wasser Gesellschaft leisten! So! Genug gequasselt! Ab in die Takelage und setzt den letzten Fetzen Segel!

Kleine Spoilerwarnung: wie immer in dieser Reihe halten Hendrik und John nicht mit Informationen aus den Spielen hinter dem Berg. Es hagelt also nicht nur Kugeln und Plankensplitter, sondern auch das geraffte Seemannsgarn aus beiden Teilen. Lehnt euch mit einem Grog in der Hand zurück, lernt zu sprechen wie ein Pirat oder versucht euch selbst an den tollen Shanties, die in den beiden Spielen zu hören sind. Und dann lauscht ergriffen den zwei alten Seebären.

