Half-Life - Alyx: Modder veröffentlicht VR-Umsetzung von Bioshock

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ein neues Fan-Projekt für Half-Life - Alyx (im Test, Wertung 9.5) lässt euch die Unterwasserstadt Rapture aus Bioshock in VR erkunden. Bei Return to Rapture handelt es sich jedoch nicht um ein Remake, sondern um ein Spin-off, das euch in acht Kapiteln eine eigene Geschichte erzählt und einen Bogen zwischen dem Half-Life- und dem Bioshock-Universum spannt.

Die Mod steht via Steam Workshop als kostenloser Download bereit. Der nachfolgende Trailer gibt euch einen ersten Einblick davon, was euch erwartet.