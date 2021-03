Editorial (März 2021)

Liebe Premium-Userinnen,

liebe Premium-User, viele von euch haben schon einige Wochen auf das nächste PDF-Magazin gewartet, also auf die zuletzt meist im zweimonatlichen Rhythmus erscheinende Zusammenstellung unserer größeren redaktionellen Artikel plus einiger Extras. Mancher von euch schätzte das Blättern im printähnlichen Layout, zumal bei der Menge unserer Artikel dem einen oder anderen schon mal etwas durch die Lappen gehen kann. Andere ließen uns wissen, dass sie vor allem das Editorial, die Fotos des Monats und das Wortspiel schätzten. Das vorerst letzte Premium-Magazin kam mit der Ausgabe 12/2020 kurz nach dem Jahreswechsel – es ist wie alle vorigen Ausgaben in eurem Profil unter "Premium" weiterhin abrufbar. Doch seitdem war Pause, und mittlerweile auch schon etwas länger, als üblich. Zunächst die schlechte Nachricht: Ausgabe 12/2020 wird bis auf weiteres tatsächlich das letzte PDF-Magazin gewesen sein. Denn wie ebenfalls viele von euch wissen, war die aufwändige Aufbereitung unserer Online-Artikel die Idee und das Herzensprojekt von ChrisL. Aus privaten Gründen kann er diese Aufgabe auf unbestimmte Zeit nicht mehr wahrnehmen. Ich darf euch erstens die besten Wünsche von ChrisL ausrichten – und zweitens mein Bedauern ausdrücken. Wer ChrisL auch nur ein bisschen kennengelernt hat in den letzten Jahren hier auf GamersGlobal, weiß, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Egal wie lange die Pause dauern wird: Ich wünsche mir sehr, dass ChrisL irgendwann wieder aktiv mitmacht. Wir in der Redaktion jedenfalls können das PDF-Magazin, das es ohne ihn nie gegeben hätte, zeitlich nicht stemmen. Was wir aber können, und das ist hoffentlich eine gute Nachricht für euch: weiterhin unsere beiden Exklusiv-Inhalte erstellen. Also zum einen dieses Editorial, in dem ich Premium-User traditionell hinter die Kulissen blicken lasse, was uns gerade bewegt und was wir so planen. Dies zwar nicht in dem Detailgrad und mit der Vertrautheit, wie sie das monatliche Update an die Platin-User ausmachen, aber dafür ...