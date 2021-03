Life is Strange - True Colors: Square Enix kündigt neues Adventure an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der "Presents"-Veranstaltung am gestrigen Abend hat Square Enix wie versprochen ein neues Adventure im Life is Strange-Universum angekündigt. Life is Strange - True Colors wird allerdings nicht von Dontnod entwickelt, sondern von Deck Nine Games, die bereits für Life is Strange - Before the Storm verantwortlich zeichneten.

In True Colors schlüpft ihr in die Rolle der neuen Protagonistin Alex Chen, die mittels ihrer übernatürlichen Kräfte die Emotionen anderer erleben und manipulieren kann. Auf diese Weise versucht sie, die die Wahrheit über den Unfalltod ihres Bruders in der Kleinstadt Haven Springs heraus zu finden.

Life is Strange - True Colors soll am 10. September für PC (Steam und Windows Store), Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia erscheinen. Dabei könnt ihr physisch wie digital zwischen drei Editionen wählen:

Die Standard-Version enthält lediglich das Basisspiel.

Die Deluxe Edition bietet zusätzlich eine exklusive Bonusgeschichte und ein Heldenoutfit-Paket

Mit der Ultimate Edition erhaltet ihr darüber hinaus die ebenfalls heute angekündigten Remastered-Collections von Life is Strange und Life is Strange - Before the Storm. Diese werden auch einzeln erhältlich sein.

Anders als bei den Vorgängern rückt Square Enix vom Episodenformat ab. Das Spiel wird zwar in Kapitel untergliedert sein, jedoch direkt als Komplettpaket erscheinen. Nachfolgend findet ihr einen ersten Trailer.