PM: Forspoken erscheint für PS5 (Sony Playstation Blog)

Nach der Ankündigung von Project Athia im letzten Jahr waren wir überwältigt von den positiven Reaktionen und den Diskussionen der Fans, die wir online verfolgt haben. Heute können wir euch endlich den offiziellen Titel und das Logo des Spiels vorstellen:

Außerdem freue ich mich, euch eine brandneue Szene aus dem Spiel präsentieren zu dürfen. Diese könnt ihr euch hier ansehen:

In dem Action-Rollenspiel Forspoken schlüpft ihr in die Rolle von Frey Holland – eine ganz normale junge Frau, die ihre magischen Fähigkeiten einsetzen muss, um in dem zugleich märchenhaften und gefährlichen Land Athia zu überleben. Als Frey begebt ihr euch auf ein aufregendes und übernatürliches Abenteuer. Ihr müsst euch gefährlichen Prüfungen stellen, um das Geheimnis des unbekannten Landes Athia zu lüften. Dabei werdet ihr etwas noch gefährlicheres aus seinem tiefsten Inneren erwecken.

Wie ihr im neuen Spielclip sehen könnt, bewegt sich Frey mit unglaublicher Geschwindigkeit und Leichtigkeit durch die Welt. Ich kann es kaum erwarten, dass die Spieler bald selbst erleben, wie gut es sich anfühlt, sich durch Athia zu bewegen, Klippen zu erklimmen und über Schluchten zu springen.

Frey steht in Forspoken im Mittelpunkt und wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass sie von der Schauspielerin Ella Balinska verkörpert wird. Wir waren auf der Suche nach einer Person, die Freys dynamischen Charakter überzeugend darstellen würde. Bei Ella wussten wir sofort, dass sie die perfekte Besetzung dafür ist. Von Anfang an verstand Ella die Themen und das Konzept des Spiels und war in der Lage, dies auf ihre Rolle zu übertragen und Frey so zum Leben zu erwecken. Ella ist nicht nur talentiert und perfekt für die Rolle von Frey geeignet, sondern auch sehr begeistert von Forspoken. Es ist sogar das erste Videospielprojekt, in dem sie mitwirkt.

Und das war’s auch schon! Im Namen von SQUARE ENIX und dem gesamten Team von Luminous Productions bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass euch die kleine Vorschau gefallen hat. Weltweit arbeiten die Entwickler intensiv an Forspoken und wir können es kaum erwarten, bis ihr Freys Geschichte im Jahr 2022 selbst erleben könnt. Bleibt bis dahin auf dem Laufenden, indem ihr uns auf unseren sozialen Kanälen zu Forspoken auf Twitter, Facebook und Instagram folgt.