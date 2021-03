PM: Neue Details zu den Verbesserungen von Marvel’s Avengers für PS5, Black Panther und mehr (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 iOS

Inhalte und unglaubliche Dinge, über die ihr euch im heutigen Update freuen könnt, insbesondere nach der Veranstaltung Square Enix Presents. Clint Barton als Hawkeye ist mit seiner eigenen Operation namens Future Imperfect das neueste Mitglied in unserer Auswahl an verfügbaren Charakteren. Seine Geschichte führt euch in ein neues Biom, das sogenannte Ödland. Dort werden euch zahlreiche Feinde begegnen, unter anderem auch der Cargo Runner Synthoid. Dies ist ein neuer Gegnertyp, der Gegenstände fallen lässt, wenn er besiegt wird. Ihr werdet auch Maestro, einem neuen Bösewicht, gegenübertreten. Maestro ist ein etwas anderer Hulk aus einer alternativen Zeitebene und verfügt über den Verstand von Bruce und die Kraft von Hulk.

Die Community hat sich gewünscht, die Kampagne erneut durchspielen zu können – wir haben hart daran gearbeitet und freuen uns, dies jetzt endlich umsetzen zu können! Ab jetzt könnt ihr die Zusammenführung-Kampagne so oft ihr wollt von Beginn an neu spielen und Kamalas Reise, die die Avengers wieder zusammenbringt, beliebig oft erleben. Wir können es kaum erwarten, eure neuen Bilder aus dem Fotomodus zu sehen.

Darüber hinaus führen wir auch anpassbare HARM-Räume ein, damit ihr euer Superhelden-Trainingserlebnis anhand von verschiedenen Einstellungen wie beispielsweise dem Gegnertyp, der Anzahl an Gegnern oder der Schwierigkeitsstufe individuell gestalten könnt!

Zusätzlich bekommt ihr alle ein kostenloses Ms. Marvel-Outfit: Night Galaxy! Und zu guter Letzt sind die Marvel’s Avengers -Versionen der nächsten Generation da – lest einfach weiter, um mehr Details zu den neuen Funktionen und Verbesserungen für PlayStation 5 zu erfahren!

Fangen wir mit den neuen Funktionen und Verbesserungen an, die euch erwarten, wenn ihr Marvel’s Avengers auf der PlayStation 5 startet. Bevor wir beginnen, möchten wir alle daran erinnern, dass Spieler, die die PlayStation 4-Version des Spiels besitzen, diese kostenlos auf die vollständige Version der nächsten Generation upgraden können!*

Marvel’s Avengers nutzt die adaptiven Trigger und die haptische Feedback-Funktion des DualSense-Controllers in vollem Umfang, indem für jeden Avenger ein einzigartiges Gefühl erzeugt wird, das auf den individuellen Spielstil abgestimmt ist. Jede Fertigkeit und jede Fähigkeit, die die adaptiven Trigger nutzt – von der Vorbereitung der Verteidigungsfähigkeiten bis hin zum Abfeuern von Fernkampfwaffen – wurde mit besonderer Aufmerksamkeit und einem Fokus auf Funktionalität eingerichtet, um das Kampf- und Steuerungserlebnis noch besser zu gestalten. Stellt euch vor, ihr spürt die Vibration, wenn Iron Man seine Repulsoren auflädt, den Rückstoß, wenn er seine Raketen benutzt und die zunehmende Intensität beim Einsatz seiner Laserstrahlen. Oder ihr erlebt die rasante Kraft von Kate Bishop, wenn sie blitzschnell einen Pfeilhagel abfeuert und spürt passend dazu die Spannung beim Aufladen des perfekten Schusses. Das gesamte Kampfsystem wurde speziell überarbeitet und für den DualSense-Controller angepasst.

Marvel’s Avengers unterstützt die verbesserte 3D-Audio-Technologie der PlayStation 5-Konsole, durch die einzigartige räumliche Audioerlebnisse entstehen. Wenn ihr kompatible Kopfhörer verwendet, könnt ihr dank der Tempest 3D AudioTech der PS5-Konsole Kämpfe überall um euch herum hören, da der Sound aus verschiedenen Richtungen und Quellen simuliert wird. Hört mit realistischem Surround-Sound, wie Black Widow ihre Pistolen hinter euch abfeuert und wie Iron Man seinen Unistrahl verwendet, während er über euch schwebt, was Marvel‘s Avengers zu einem noch eindrucksvolleren Superhelden-Erlebnis macht.

Die PS5 beeindruckt mit schnellen Ladezeiten, damit ihr so schnell wie möglich in das Geschehen eintauchen könnt. Vom War Table kommt ihr direkt zu einem Ort oder einer Mission eurer Wahl, sei es Substation Zero, versteckt im feuchten, grünen pazifischen Nordwesten, oder die Suche nach einem von AIM bewachten SHIELD-Bunker im eisigen sibirischen Schnee. AIM hat gar nicht erst die Gelegenheit sich zu erholen, bevor ihr schon wieder bei ihnen vor der Haustür steht. Apropos Neuaufstellung: PS4- und PS5-Spieler können dank generationsübergreifendem Matchmaking gemeinsam spielen.

Mit der Leistung der PS5, die direkt in heroische Aktionen, die Zerstörung, die ihr anrichtet, eine hochwertige Grafik und die Bildfrequenz fließt, entgehen euch garantiert keinerlei Details. Die Action wird blitzschnell geladen und wechselt nahtlos zwischen Kämpfen und Erkundung. Dank der Verbesserungen bei der Umgebungsverdeckung und der anisotropen Texturierung wirkt die Welt noch realistischer als in der PS4-Version. Die hochauflösenden Texturen und die Durchsichtigkeit verleihen den heroischen Aktionen eine aufregende, kinoreife Realitätsnähe, sodass die grelle Flut von Thors Blitzen tatsächlich nach einer göttlichen Macht aussieht.

Bei der Square Enix Presents-Veranstaltung haben wir euch einen Ausblick gewährt, wie sich die kommenden Monate für Marvel’s Avengers gestalten werden. Wir haben euch neue Villain Sectors, (darunter eine Schlacht gegen Monica), Missionstypen, Events und Black Panther sowie den Krieg um Wakanda vorgestellt.

Das gesamte Crystal Dynamics-Team freut sich darauf, in Zukunft noch mehr Details mit euch zu teilen. Wir können es kaum erwarten, euch alles zu zeigen, woran wir arbeiten.

Wir freuen uns, mit den Upgrades für die PS5-Konsole das ultimative Superhelden-Spielerlebnis einläuten zu können! Außerdem freuen wir uns natürlich auch darauf, euch im Ödland von Future Imperfect zusammen mit Hawkeye zu sehen. Diese Erweiterung ist ab jetzt erhältlich. Haltet eure Pfeile bereit!