PM: 5 Dinge, die euch in Life is Strange: True Colors erwarten (Square Enix)

Im Rahmen von SQUARE ENIX PRESENTS wurde heute das nächste große Spiel aus der preisgekrönten Life is Strange-Serie enthüllt.

Charaktere, Kraft und Story sind komplett neu - und das macht dieses Spiel zu einem perfekten Startpunkt für alle, die mit der Reihe noch nicht in Berührung gekommen sind. Falls ihr die Sendung verpasst habt, haben wir hier fünf schnelle Fakten, die euch auf den neuesten Stand bringen.

In Life is Strange: True Colors übernehmt ihr die Rolle von Alex Chen. Im Alter von 21 Jahren reist sie nach Haven Springs, um ihrem entfremdeten Bruder wieder näher zu kommen.

Alex ist clever und geistreich, aber anfangs versucht sie stets, Distanz zu anderen zu wahren, um ihren "Fluch" zu verbergen…

Alex hat ihren "Fluch" lange unterdrückt: Die übernatürliche Fähigkeit, starke Emotionen anderer Menschen zu spüren, zu absorbieren und zu manipulieren. Zudem kann sie diese Gefühle in Form leuchtender, farbiger Auren sehen.

Nun jedoch muss Alex ihre flüchtige Kraft akzeptieren, um ein Geheimnis zu lösen, das Haven Springs heimsucht.

Als der Bruder von Alex bei einem "Unfall" stirbt, spürt sie, dass hinter diesem Ereignis etwas Größeres steckt, und sie macht sich daran, die Wahrheit aufzudecken.

Nur Alex kann - unter Einsatz ihrer Empathie-Kraft - herausfinden, was wirklich passiert ist. Während sie das tut, fördert sie dunkle Geheimnisse zu Tage, die in der kleinen Stadt Haven Springs vergraben liegen.

Alex muss sich das Vertrauen mit den Bewohnern erarbeiten, um herauszufinden, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Sie wird auch zwei neue Freunde gewinnen, die sie auf ihrem Weg begleiten: Ryan, ein gutherziger, dussliger Ranger, und Steph, eine örtliche Radiomoderatorin und LARP-Bgeisterte.

Ob aus diesen Freundschaften mehr wird, ist ganz euch überlassen.

Die Life is Strange-Spiele drehen sich stets um das Treffen harter Entscheidungen, die sich auf eure Story und die Zukunft der Charaktere, hier also Alex, auswirken. Nun bekommt die Serie einen neuen Grad an Freiheit: Ihr könnt die Straßen, Geschäfte und versteckten Ecken von Haven Springs erkunden und dabei Rätsel lösen und den örtlichen Bewohnern mit eurer Kraft helfen.

Ihr könnt auch über den Stil von Alex bestimmen, dank bis zu 24 Outfits, die in eurem virtuellen Kleiderschrank hängen - so schneidet ihr das Spiel ganz individuell auf euch zu.

Letztlich werden eure Entscheidungen darüber bestimmen, ob Alex diese entlegene Stadt in Colorado zu etwas macht, dass sie endlich ein Zuhause nennen kann.

Klingt das nach eurer Art von Spiel? Wenn ja, dann solltet ihr einen Blick auf den Trailer werfen:

Life is Strange: True Colors kommt am 10. September für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam. Anders als bei früheren Teilen der Serie, erscheint das komplette Abenteuer auf einmal, so dass ihr es einfach durchsuchten könnt oder die einzelnen Kapitel nutzt, um zwischendurch mal ein bisschen emotional durchzuatmen.

Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden, was euch ein paar tolle Boni beschert - einschließlich exklusiver Outfits und der Deluxe Edition-Bonusgeschichte "Wellenlängen".

Außerdem bekommt ihr bei einer Vorbestellung von Life is Strange: True Colors Ultimate Edition zusätzlich die Life is Strange: Remastered Collection. Dieses neue Bundle umfasst das originale Life is Strange sowie Life is Strange: Before the Storm als Remaster mit verbesserten Grafiken und Animationen.

Im Square Enix Store findet ihr mehr Infos dazu:

Und wenn ihr immer auf dem Laufenden rund um Life is Strange bleiben wollt, dann folgt doch einfach dem Team auf Social Media: