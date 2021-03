Forspoken: Ehemaliges Project Athia ist ein Adventure mit viel Story

PC PS5

Im Juni letzten Jahres hat Square Enix mit Project Athia einen neuen Titel angekündigt, der zeitexklusiv für die PS5 erscheinen wird. Nun ist der Projektname weg und es gibt erste Infos zu dem Spiel. Es hört auf den Namen Forspoken und soll ein Story-getriebenes Adventure werden, dem es aber auch nicht an Action mangeln soll. Ihr übernehmt die Rolle von Frey Holland, die über magische Fähigkeiten verfügt und sich auf eine Reise durch das Land Athia macht. Verkörpert wird sie von der Schauspielerin Ella Balinska (3 Engel für Charlie), die folgendes zu ihrer Rolle zu sagen hat:

Dies ist das erste Videospiel, an dem ich arbeite, und es ist beeindruckend zu sehen, wie sich hier die unglaubliche Welt und die Story von Forspoken vereinen und die Grenzen zwischen Realität und Phantasie verwischt werden. Frey ist ein echter Charakter, sie ist ungeschlacht, ein Mädchen, das ihren Weg verloren hat - bildlich und buchstäblich -, und sie ist eine Figur, mit der ich mich sofort verbunden fühlte.

Kämpfe scheinen in Forspoken auch an der Tagesordnung zu stehen, weitere Infos zu diesem Element behält Square Enix aber aktuell noch für sich. Falls ihr selbst Hand anlegen wollt müsst ihr euch außerdem noch etwas gedulden, erscheinen wird das Spiel erst 2022 für PS5 und PC. Wenn ihr auf Sonys Konsole spielt, dürft ihr euch laut Square Enix über die Nutzung der Features des Dualsense-Controllers freuen. In welcher Form genau ist noch nicht bekannt.

Entwickelt wird Forspoken von Luminous Productions. Das Studio gehört zu Square Enix und wurde erst 2018 gegründet, aus einer Truppe von ehemaligen Entwicklern an Final Fantasy 15. Forspoken wird das erste eigene Projekt der Entwicklerbande, die in etwa 150 Leute umfasst. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im Trailer unterhalb dieser Zeilen verschaffen.