PM: SQUARE ENIX PRESENTS: Das alles haben wir gezeigt (Square Enix)

Das Debüt von SQUARE ENIX PRESENTS war vollgepackt mit atemberaubenden Spielen - vom dramatischen Life is Strange: True Colors bis zu nicht-angekündigtes Spiel.

Der letzte Vorhang ist zwar schon gefallen, doch auf eine abschließende Zugabe wollen wir nicht verzichten: Hier rekapitulieren wir für euch alles, was wir gezeigt haben:

SQUARE ENIX PRESENTS feierte die Weltpremiere von Life is Strage: True Colors.

Der jüngste Teil der preisgekrönten Serie wird von Deck Nine Games entwickelt - dem versierten Team hinter Life is Strange: Before the Storm - und richtet seinen Fokus auf eine brandneue Protagonistin: Alex Chen.

Alex besitzt die Geisteskraft der Empathie - eine übernatürliche Fähigkeit, die ihr erlaubt, die Kräfte anderer zu spüren, zu absorbieren und zu manipulieren - und sie als farbige Auren wahrzunehmen. Sie hat Jahre damit zugebracht, diesen "Fluch" zu unterdrücken, aber als ihr Bruder unversehens stirbt, akzeptiert sie endlich ihre Kräfte.

Als Alex erkundet ihr die Stadt Haven Springs und nutzt eure flüchtigen Kräfte, um die dort verborgenen dunklen Geheimnisse aufzudecken.

Das Spiel bietet umfassendes Motion-Capturing und einen unglaublichen Soundtrack mit neuen Stücken von mxmtoon und Novo Amor sowie lizenzierten Songs von Radiohead, Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin und vielen mehr.

Life is Strange: True Colors erscheint im September und kann ab sofort vorbestellt werden:

Als ob True Colors nicht schon aufregend genug wäre, gab es bei SQUARE ENIX PRESENTS sogar noch mehr News rund um die gefeierte Spielereihe.

Die Life is Strange Remastered Collection wird im September als Teil der Life is Strange: True Colors Ultimate Edition erhältlich sein. Später im Jahr wird es sie zudem als eigenständiges Produkt geben.

Die Collection umfasst Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm, wobei beide Titel in puncto Grafik und Animationen aufgebohrt werden.

SQUARE ENIX PRESENTS sorgte für eine spektakuläre Überraschung mit Forspoken - einem brandneuen Spiel vom talentierten Team von Luminous Productions.

Der Titel wurde Im vergangenen Jahr als PROJECT ATHIA enthüllt. In der heutigen Sendung wurde das Setting vorgestellt, Geschmack aufs Gameplay gemacht und der Hauptcharakter ins Rampenlicht gerückt: Frey.

Frey ist eine gewöhnliche Frau, die sich in dem fantastischen und gefährlichen Land Athia wiederfindet, wo sie gezwungen ist, neue magische Fähigkeiten zu nutzen, um zu überleben.

Forspoken wird für PS5 und PC entwickelt und soll 2022 erscheinen. Umfassendere Informationen findet ihr hier:

Es war ein großer Tag für Marvel's Avengers.

Zunächst einmal ist jetzt die "Future Imperfect"-Operation im Spiel verfügbar, und die erweitert die Charakterriege des Spiels um einen brandneuen spielbaren Helden: Clint Bartons Hawkeye. Der Köcher des Bogenschützen steckt voller Werkzeuge, die ihn zu einer Macht werden lassen, die man besser auf dem Zettel haben sollte - von Greifhakengeschossen bis zu seinen legendären Bumerang-Pfeilen.

Allerdings kommt mit der neuen Operation auch ein neuer todbringender Schurke ins Spiel: Maestro. Und der ist eine Bedrohung, wie sie die Avengers noch nicht erleben mussten.

Das Update liefert ein neues Biom zum Erkunden und tolle neue Features - einschließlich der Möglichkeit, HARM-Räume zu individualisieren und Kampagnenmissionen erneut zu spielen. So wie alle Inhalts-Updates kann auch "Future Imperfect" kostenlos heruntergeladen und von jedem gespielt werden, der das Spiel gekauft hat.

Das ist allerdings nicht die einzige aufregende Marvel's Avengers-Neuigkeit - heute starten auch die PS5- und Xbox Series X|S-Varianten des Spiels. Die Next-Gen-Versionen umfassen alle Inhalte, die bislang für das Spiel veröffentlicht wurden, sowie verbesserte Grafik mit 4K- und 60-FPS-Unterstützung, kürzere Ladezeiten und mehr.

Wenn ihr das Spiel bereits habt, könnt ihr es (innerhalb derselben Konsolenfamilie) kostenlos auf die neue Version aktualisieren, wobei sich die Speicherdaten simpel übertragen lassen. Mehr erfahrt ihr auf der offiziellen Marvel's Avengers-Website:

Schlussendlich lieferte das Marvel's Avengers-Segment von SQUARE ENIX PRESENTS auch noch einen aufregenden Blick auf einen Schauplatz, der den Fans ziemlich bekannt vorkommen dürfte: Wakanda!

Aktuell dürften sich schon viele von euch in die Outriders-Demo gewagt haben. Ihr habt Bestien vernichtet, Einheiten eliminiert und die ersten Schritte unternommen, zum modifizierten Halbgott des Schlachtfelds zu werden… Aber glaubt uns: Ihr habt noch nichts gesehen.

SQUARE ENIX PRESENTS lieferte einen weiteren Blick auf das Spiel, noch vor der Veröffentlichung am 1. April, mit neuen Szenen, die euch die Grundlagen dieses aufregenden RPG-Shooters nahe bringen.

2021 wird Tomb Raider 25, und diesen Meilenstein feiern wir das ganze Jahr hindurch!

Ihr habt vielleicht schon unsere Ankündigung mitbekommen, dass es eine neue Tomb Raider-Animeserie in Zusammenarbeit mit Netflix und Legendary Television geben wird. Und wir arbeiten mit talentierten Teams an Crossover-Inhalten für Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint und War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius.

Doch nicht nur das. Voller Freude dürfen wir auch ein Tomb Raider-Kochbuch ankündigen, das von Insight Editions veröffentlicht wird. Es versorgt Fans mit zahlreichen Rezepten, die Lara Croft von ihren Abenteuern in aller Welt mitgebracht hat. Aber keine Sorge - im Gegensatz zu Lara müsst ihr eure Zutaten nicht selber sammeln und jagen.

Habt ihr die drei letzten Tomb Raider-Titel noch nicht in Angriff genommen - oder braucht ihr einfach einen Grund, um sie wieder zu spielen? Wir haben auch ein neues digitales Bundle angekündigt: die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

Diese neue Sammlung umfasst drei komplette Spiele, einschließlich aller DLCs - also Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration und Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Im Verlauf dieser legendären Abenteuer erlebt ihr, wie aus einer jungen, unerfahrenen Überlebenden ein fähiger, selbstbewusster Tomb Raider wird.

Und schließlich gibt's noch ein paar Fortnite-News! Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die unvergleichliche Ms. Croft ins Spiel kommt. Aber damit erschöpft sich die Zusammenarbeit nicht! Croft Manor wird ab 23. März als spielbares Abenteuer in Fortnite Creative verfügbar sein.

Die Alliance Studios haben schwer an dem Hub geschuftet, und wir können's kaum erwarten, dass ihr nächste Woche mit dem Spielen loslegt. Auf Fortnite Creative und Fortnite.com erfahrt ihr ab dem 23. März mehr.

Vor der Veröffentlichung am 26. März (ja, nächste Woche!) wollten wir noch einen Blick auf das äußerst musikalische BALAN WONDERWORLD werfen.

Der farbenfrohe Plattformer schickt zwei junge Helden - Leo und Emma - in eine schräge Welt. Sie sollen deren Bewohner dabei helfen, die Negativität zu überwinden, die sie plagt.

Der neue Trailer liefert einen faszinierenden Blick auf die Kostüme und Fähigkeiten, die Leo und Emma auf ihrer Reise nutzen können - und einige gefährliche Bosse, die sich ihnen in den Weg stellen.

Ihr könnt all das ab kommender Woche selbst erleben, wenn BALAN WONDERWORLD auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und Steam erscheint.

Auf Raketen surfen? Mit dem Fallschirm in die Feindbasis fliegen… während sie explodiert? Greifhaken, Waffen und motorisierte Verwüstung? Ja, bei Just Cause ist das halt so.

Just Cause: Mobile bringt die feurige Action der Just Cause-Reihe in tragbare Form. Ihr erschafft euren eigenen Agenten und tretet Firebrand bei - einer Sondereinheit der Agency. Eure Mission: Eine neue Söldnergruppe namens Darkwater aufhalten.

Der heraufziehenden Bedrohung solltet ihr euch nicht alleine stellen: Ihr müsst neue Verbündete finden, die euch zur Hand gehen - einschließlich eines gewissen Mr. Rico Rodriguez. Von dem könntet ihr schon mal gehört haben.

Außerdem jagt ihr jede Menge Zeug in die Luft. Aber das war ja irgendwie klar, oder?

Das Spiel liefert Solo- und Mehrspielerspaß und bietet rasantes Gameplay aus der Vogelperspektive - mit all der Greifhaken-, Gleitfliegen- und Balleraction, die ihr von der Marke erwartet.

Das Spiel erscheint in diesem Jahr - folgt einfach Just Cause auf Social Media, um stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Und noch eine aufregende Mobilspiel-Ankündigung: Square Enix Montreal arbeitet an einem brandneuen Hitman-Sniper-Titel namens Hitman Sniper Assassins.

Von den Machern des gefeierten Hitman Sniper und dem Studio hinter Hitman GO, Lara Croft GO und Deus Ex GO kommt eine brandneues Spiel, das eine komplett eigenständige Story mit neuen spielbaren Attentätern und aufregenden neuen Gameplay-Features bietet.

Das Spiel wird 2021 für iOS und Android erscheinen, und wir werden euch natürlich in Zukunft noch ausführlicher davon berichten.

Die wohl legendärste Spieleserie aller Zeiten kehrt zurück! Square Enix Montreal und TAITO arbeiten gemeinsam an einer aufregenden neuen Vision für die Kultmarke im Mobilbereich.

Das neue Spiel führt Space Invaders in eine innovative neue Richtung, dank eigener AR-Technologie und modernem Grafikstil.

Natürlich haben wir bald mehr über dieses Projekt zu erzählen, also haltet Ausschau nach News und Infos zum Spiel. Oder meldet euch für den Playtest an, und zwar auf der offiziellen Website:

Für den fesselnden Rhythmus-Puzzler TOUHOU Spell Bubble auf Nintendo Switch kommen neue Inhalte!

Sanae organisiert ein Spell Bubble-Turnier, aber die Vorgaben der Sponsoren machen alle total kirre. Schafft ihr es, das Turnier auf die Beine zu stellen?

Das werdet ihr ab dem 25. März herausfinden können, wenn die Nebengeschichte "Sanae Arc" auf Switch erscheint!

Das neueste Abenteuer von Bub und Bob kommt zu Steam, zusammen mit dem jüngsten "Der Baron ist zurück"-Update!

Bubble Bobble 4 Friends erweitert die klassische Serie mit 200 Stufen, neuen Power-ups, bis zu vier Spielern im lokalen Koop und mehr. Ihr könnt sogar die originale Arcade-Version von Bubble Bobble spielen.

Die Steam-Seite ist jetzt aktiv:

Diese Sammlung umfasst zwei unglaubliche Shoot'em-Ups: G-Darius HD und Dariusburst: Another Chronicle EX+.

G-Darius HD aktualisiert das klassische Spiel mit HD-Optiken, einem neuen Anfängermodus und dem neu balancierten, vormals Spielhallen-exklusiven G-Darius Ver. 2. Das bedeutet, dass die Sammlung vier Versionen des Spiels bietet: G-Darius und G-Darius HD sowie die Standard- und HD-Versionen von Ver. 2.

Das Spiel erscheint gegen Ende 2021 für PS4 und Switch.

Das aber eine ziemlich fette Show, oder? Wir sehen uns bei der nächsten!