gamescom 2021 als Hybrid-Event mit Besuchern (+Meinung Jörg)

Meinung: Jörg Langer

"Eines ist klar: Hybriden Events gehört die Zukunft?" Das ist natürlich überhaupt nicht klar beziehungsweise beschreibt schlicht ein Konzept, das so alt ist wie Live- und Retorten-Übertragungen von einer Messe, also rund 25 Jahre. Darüber hinaus war gerade die gamescom 2020 aus Sicht der GamersGlobal-Redaktion ein fast schon abschreckendes Beispiel dafür, wie wenig Mehrwert eine "Messe" bietet, wenn man letztlich nur Videostreams ansieht. So dürfte hinter dem Hybrid-Konzept auch weniger Zukunftsvision als Zahlen-Tuning und Zukunftsangst stecken: Für das Logo der Koelnmesse will vermutlich kaum ein Hersteller erneut viel Geld zahlen – für echte Stände mit echten (wenn auch weniger) Besuchern hingegen schon. Und der Online-Anteil dient dann schlicht dazu, mit großen Zahlen um sich werfen zu können.Und die Aussagen des game-Geschäftsführers klingen mir verdächtig danach, einige Youtuber mit Jubelmenge-Hintergrund in die Hallen zu bekommen oder die Preise kräftig anzuheben, jedenfalls stark zu selektieren. Vielleicht ist mit "Super-Fans" ja auch etwas ganz anderes gemeint. Die Gewinner einer Lotterie zum Beispiel. Dennoch freue ich mich, im August mal wieder "vor Ort" zu berichten. Sofern das große böse C da nicht noch dazwischenfunkt.