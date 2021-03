PM: ASSASSIN’S CREED VALHALLA - ZORN DER DRUIDEN ERSCHEINT AM 29. APRIL, DAS EASTRE-FEST KANN AB SOFORT GEFEIERT WERDEN (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 18. März 2021 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass mit Zorn der Druiden die erste große Erweiterung von Assassin’s Creed Valhalla am 29. April erscheinen wird. Zusätzlich bietet Season 2, das Eastre-Fest, ab sofort neue Story-Inhalte und in-game Events für alle Spieler:innen. Ab heute kann der Frühling bei dem zeitbegrenzten Event mit neuen Herausforderungen und Belohnungen gefeiert werden.

Ein Trailer zu den neuen Inhalten kann hier gefunden werden:

Die AT-Version des Videos kann hier gefunden werden.

Das Eastre-Fest ist das erste Update der Eastre-Season und lädt Spieler:innen ein, bis zum 8. April in Hræfnathorp an einem besonderen Event teilzunehmen. Es werden verschiedene Festivitäten zum Thema Ostern verfügbar sein:

Um am Eastre-Fest teilzunehmen, müssen Spieler:innen England erreicht und eine der Anfangsregionen – entweder Grantabrycgscir oder Legracæsterscir – abgeschlossen haben. Das Fest wird dann beim Betreten der Siedlung automatisch gestartet. Um auf die Maikönigin-Aktivität zugreifen zu können, muss die eigene Siedlung Stufe 3 erreicht haben.

Ab heute können Spieler:innen die Ausrüstung von Eivor mit visuellen Anpassungsmöglichkeiten, besser bekannt als Transmogrification oder “Aussehen ändern“, im Spiel anpassen. Die ursprünglichen Ausrüstungsgegenstände und ihre Werte bleiben dabei unverändert. Sobald eine Ausrüstung oder Waffe gefunden wird, kann das Aussehen für einen kleinen Silberbetrag beim Schmied in Hræfnathorp verändert werden, sofern es sich um ein Item derselben Kategorie handelt.

Zur Feier der Assassin’s Creed Valhalla-Community gibt es kostenlos das Altaïrs Outfit, das Jule-Ausrüstungsset, kosmetische Items sowie 300 Opale. Die Belohnung erhalten alle über den Animus Store.

Zwei zukünftige Updates bringen noch mehr Inhalte zur Eastre-Season, inklusive:

In Zorn der Druiden, das ab dem 29. April erhältlich ist, reisen Spieler:innen nach Irland, um die Geheimnisse eines uralten und mysteriösen Druidenkults zu lüften und dessen Mitglieder aufzuspüren. Sie tauchen in gälische Mythen und Folklore ein und müssen sich durch verwunschene Wälder und schillernde Landschaften kämpfen, während sie ihren Einfluss bei den gälischen Königen geltend machen. Die Erweiterung, die auch separat erworben werden kann, ist Teil des Season Pass, der in der Gold-, Ultimate- und Collectors-Edition von Assassin’s Creed Valhalla enthalten ist.

Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Montreal*, bietet Assassin's Creed Valhalla Spieler:innen die fesselnde Erfahrung als Eivor, einem legendären Wikinger-Räuber/einer legendären Wikinger-Räuberin, in einer wunderschönen, geheimnisvollen und offenen Welt vor der Kulisse des mittelalterlichen Englands zu spielen. Die Spieler:innen können die Vorteile neuer Features nutzen, darunter Raubzüge, Kampf mit zwei Waffen und Siedlungsbau, sowie ein überarbeitetes Fortschritts- und Ausrüstungs-Upgrade-System. Politische Bündnisse, Kampf- und Dialogentscheidungen können die Welt von Assassin‘s Creed Valhalla beeinflussen. Daher müssen die Spieler:innen mit Bedacht wählen, um das Heim ihres Clans und ihre Zukunft zu schützen.

Assassin's Creed Valhalla ist auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store sowie Stadia und dem Abo-Service von Ubisoft, Ubisoft+, verfügbar. **

