Assassin's Creed Valhalla: Zorn der Druiden erscheint am 29. April

Ubisoft gab bekannt, dass am 29. April mit Zorn der Druiden die erste große Erweiterung zu Assassin's Creed Valhalla erscheinen wird. Euch verschlägt es nach Irland, um die Geheimnisse und die Mitglieder eines Druidenkults aufzudecken. Versprochen werden verwunschene Wälder und schillernde Landschaften samt gälischen Mythen. Die Erweiterung ist Teil des Season Pass, kann aber auch einzeln erworben werden.

Aktuell bereits gestartet ist das Eastre-Fest, das neue Story-Inhalte und in-game-Events für euch bereitstellt. Bis zum 8. April könnt ihr in Hræfnathorp Ostern feiern, vorausgesetzt, ihr habt in England eine der Anfangsregionen – entweder Grantabrycgscir oder Legracæsterscir – abgeschlossen. Für die Maikönigin-Aktivität müsst ihr eure Siedlung auf Level 3 gebracht haben. In drei Missionen kann Eivor dann unter anderem Eier suchen oder an der besagten Maikönigin-Feier teilnehmen. Einige neue Mini-Spiele und die Möglichkeit, die Siedlung dekorativ passend zu verschönern, werden ebenfalls mitgeliefert.

Außerdem bietet Ubisoft im Animus Store derzeit kostenlos Altaïrs Outfit, das Jule-Ausrüstungsset, kosmetische Items sowie 300 Opale an. Zukünftig kann Eivors Ausrüstung auch gegen einen kleinen Betrag beim Schmied visuell angepasst werden, während die Werte des Gegenstands unverändert bleiben. Derzeit arbeiten die Entwickler an zwei weiteren Updates für die Eastre-Season, die weitere Belohungen und auch einen neuen Spiel-Modus einbauen sollen.