Xbox: ID@XBOX Showcase am 26. März live auf Twitch

ID@Xbox und /twitchgaming schließen sich zusammen und stellen in ihrem ersten ID@Xbox Showcase am 26. März über 100 Indie-Spiele von Entwicklern aus aller Welt vor. Der Stream startet am 26. März um 17:00 Uhr live auf Twitch.tv/twitchgaming und Twitch.tv/xbox.

Im ID@Xbox Showcase erhaltet ihr exklusive Einblicke in neue Titel von den Entwicklern von DrinkBox, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers und vielen weiteren. Zusätzlich erwarten euch exklusive neue Trailer und Gameplay-Premieren zu mehr als 25 der vorgestellten Spiele. Dazu gehören Stalker 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain und Exo One.

Ihr werdet außerdem direkt im Stream darüber informiert werden, welche der vorgestellten Indie-Titel auf Xbox-Konsole und im Xbox Game Pass erscheinen. Die Show wird von namentlich noch nicht genannten Twitch-Streamern aus der Community moderiert, die auch Interviews mit Entwicklern führen und Fan-Fragen beantworten werden. Den ein oder anderen Spiele-Code könnt ihr mit etwas Glück vermutlich auch abgreifen.