PM: Destruction AllStars: Saison 1 kommt! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Launch von Destruction AllStars war für unser Team ein wilder Ritt. Wir sind wirklich überglücklich über den Anklang bei der Community und extrem dankbar für all den Support, den wir auf Social Media bekommen haben.

Wir haben es unserer Community zu verdanken, dass einige unserer ersten Patches und Hotfixes in der Lage waren, bestimmte Bereiche des Spiels direkt anzuvisieren und zu verbessern sowie unsere Ausrichtung auf zukünftige Patches auszubauen. Heute möchten wir euch die Fortschritte seit dem Start ansehen und mehr über den Weg von Destruction AllStars verraten.

Wir sind auf ein großes Spektrum von Community-Feedback zum Spiel so schnell wie es ging eingegangen. Einige der Highlights sind zum Beispiel die Möglichkeit, Destruction Points durch Ingame Challenges zu verdienen. Wir haben neue Server-Regionen hinzugefügt, und seltenere Charakter-Skins erstellt, um eure AllStars weiter zu personalisieren. Community Feedback ist wichtig für Destruction AllStars, denn wir wollen, dass es zu einem Spiel wird, dass euch immer weiter Spaß macht.

In unserem letzten Blogpost, haben wir den neuen Inhalt des Spiels in Form von Playlists vorgestellt.

In den nächsten Monaten werden wir die Regeln unserer Spiels etwas verändern und Spieler einladen, in Online-Matches eine neue Perspektive zu erleben. Unsere erste Featured Playlist, Mayhem 8v8, ging letzte Woche live und wir hören uns alle Gedanken dazu an, während wir selbst für ein paar Runden reinspringen. Stockpile 4v4 ist unsere nächste Featured Playlist am Horizont und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie ihr mit der kleineren, fokussierten Teamgröße klarkommt.

Neben den Featured Playlists bringen wir auch weiteren brandneuen Inhalt jeden Monat. Dazu gehört unsere Challenge-Serie, bei der es sich um Einzelspieler-Erlebnisse handelt, die auf einem AllStar und seinem Rivalen basieren. Es hat eine kleine cineastische Erfahrung mit Gameplay-Herausforderungen, um kosmetische Items zu erspielen. Darüber haben wir in den anderen Blogposts schon gesprochen.

Die Bluefang Challenge Series ging gerade online. Jetzt ist es an der Zeit, mehr über die Hintergrundgeschichte und die Motive für die Teilnahme an Destruction AllStars zu erfahren. Dabei bahnt ihr euch euren Weg durch die Arena in seinem Hero Vehicle: dem Shredder. Stellt euch Bluefang’s Rival, Angelo Avello, in 7 Gameplay-Herausforderungen und verdient exklusive Kosmetische Items, inklusive eines epischen Skins und ein Emote. Verratet uns gerne, welchen AllStar ihr gerne in der Challenge Series sehen wollt.

Übrigens: Wir machen ein Double XP Wochenende, das an diesem Freitag startet. Das ist eine super Chance, um AllStar Coins und ein paar Heroic oder Legendary Skins zu erspielen.

Destruction AllStars wurde von Grund auf neu entwickelt, um euch, der Community, das ganze Jahr über regelmäßig Inhalte bereitzustellen. Wir wussten, dass wir euch immer mehr bieten wollen, ohne die alten Spielmodi zu vergessen – sie sollen frisch und interessant bleiben. Um das zu erreichen, werden wir Saisonen in Destruction AllStars einführen, beginnend mit Saison 1: Hotshots.

Unsere erste Saison dreht sich um AllStars, die die besten sein wollen. Also Hotshots, die immer oben auf und bei Social Media präsent sein wollen. Um euch einen kleinen Vorgeschmack geben, was ihr erwarten könnt, wollen wir euch einen kleinen Überblick geben. Wir sehen Saisonen als ein Weg, Destruction AllStars weiter zu verbessern und langlebige Neuerungen zu integrieren – egal, wann ihr spielen wollt. Wir können jetzt noch nicht alles verraten, aber wir hoffen, dass euch das hier schon neugierig gemacht habt..

Wir gehen die ersten Schritte in den Competitive Mode, das von der Community oft als Ranked bezeichnet wurde, in Saison 1. Der Competitive Mode in Destruction AllStars nennt sich Blitz und ist ein brand neuer Gamemode, dass von Grund auf für eine neue kompetitive Erfahrung erschaffen wurde. Es featured eine teambasierte Struktur von 3 Spielern pro Team und 4 Teams pro Match. Also einfach gesagt: 3v3v3v3.

Wir möchten uns die Zeit nehmen, euch diesen brandneuen Spielmodus näher zu bringen. Freut euch daher in Zukunft ein weiteres Update mit einem tieferen Einblick in den Competitive Mode.

Wir fügen einen Battle Pass bei Destruction AllStars in der ersten Saison ein. Wenn ihr ihn sozusagen hochlevelt, verdient ihr exklusive kosmetische Inhalte, die es nur in dieser Saison gibt. Mit einer kostenlosen Stufe und einer Premium-Stufe bekommt ihr Belohnungen, unabhängig von eurer Präferenz.

Wir haben fantastische Sachen bei Social Media von all eurem Mayhem in der Arena gesehen. Das ist ein tolles Beispiel und wir wollen euch auf PS5 noch mehr Werkzeuge für so etwas in die Hand geben, um genau das einzufangen. Der Photo Mode wird ein Teil von Destruction AllStars. In Single-Player-Modi könnt ihr das Spiel stoppen und mit der Kamera frei bewegen. Die Hotshots hinter der Kamera wissen genau, aus welchem Winkel ein Crash und anderen coole Aktionen am besten aussehen – das kann dann mit Stickern und Filtern noch mehr Persönlichkeit bekommen.

Vielleicht habt ihr den kleinen Teaser in der Roadmap gesehen… Hotshots fügt unseren ersten neuen AllStar hinzu, seit das Spiel erschienen ist. Wir wollen nur noch ein kleines bisschen warten, bis ihr eine richtige Einführung erhaltet und wir euch eine richtige Einführung zu ihrem Hero Vehicle und den Fähigkeiten geben können, während wir eure Fragen beantworten, wer das ist und was sie sich von der Saison erhoffen.

Das alles ist nur eine Einführung in die erste Saison von Destruction AllStars. Wir freuen uns darauf, mehr über die Zukunft des Spiels zu verraten und wir haben eine Menge, das wir euch zeigen wollen. Wir kommen schon bald mit einem neuen Blogpost erneut vorbei und tauchen richtig tief in die neuen Features (und mehr) ein!

Neben unserer Vorstellung der Standard Edition, sind wir total aufgeregt, euch diese Digital Deluxe Edition zu zeigen. Sie enthält:

Die Standard und die Digital Deluxe Edition sind ab dem 06. April 2021 verfügbar.