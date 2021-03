PM: So erspielt ihr schnell Trophäen in Farpoint (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Habt ihr euch schon die kostenlosen PS Plus Games im Monat März gesichert? Neben Final Fantasy VII Remake und Remnant From The Ashes könnt ihr euch im Zuge des PS Plus Abos auch Farpoint sichern.

Wie wäre es, wenn ihr euch direkt auf die Jagd nach Trophäen macht? Im Zuge der PS Plus Trophy Challenge fordern wir euch heraus, viele Trophäen zu erspielen, um einen coolen Preis & die Chance auf eine PlayStation 5 zu erhalten. Damit euch die Trophäen von Farpoint ganz leicht fallen, haben wir hier in Zusammenarbeit mit Trophies.de ein paar hilfreiche Tipps für euch.

Details zur Anmeldung und mehr findet ihr hier

Übrigens: Ein ganz besonderes Erlebnis bietet Farpoint, wenn ihr im Besitz des PlayStation VR-Ziel-Controller seid und euch damit in den Kampf stürzt.

Farpoint ist mit acht Missionen („Ankunft“, „Abstieg“, „Gipfel“, „Überreste“, „Heimkehr“, „Spuren“, „Garnison“, „Abflug“) vom Umfang her recht überschaubar. Für das Abschließen dieser Missionen erhaltet ihr jeweils eine Bronze-Trophäe:

Frischfleisch

In die Dunkelheit

Über den Wolken

Den Müll rausbringen

Wo sind denn alle hin?

Diese Frau macht mir Angst

Hier ist es unheimlich

Nimmst du mich mit?

Schließt ihr alles ab, gibt es obendrauf noch die Gold-Trophäe: Überlebende sterben nie. Das sollte sich alles in rund vier Stunden Spielzeit erspielen lassen. Aber keine Sorge, das sind noch lange nicht alle Trophäen, die es in Farpoint gibt.

Trophäen innerhalb der Missionen verdienen

Ihr könnt auch innerhalb der Missionen einige Trophäen absahnen. Dazu solltet ihr geschickt mit den verschiedenen Waffen umgehen:

Neben den Trophäen, die ihr durch das einfache Durchspielen der Story und erlegen zahlreicher Gegner erhaltet, warten weitere Errungenschaften auf euch. Die meisten Trophäen sind recht schnell und mit wenig Aufwand erspielt – die eine oder andere wird fast automatisch in eurer Sammlung landen.

Bei Farpoint liefert ihr euch Kämpfe mit Spinnen, Robotern, Drohnen und Aliens. Hierbei könnt ihr euch auch auf das Erspielen von zwölf Trophäen konzentrieren und den Spinnen den Kampf ansagen. Zumindest, wenn eure Angst Spinnen (Arachnophobie) nicht allzu stark ausgeprägt ist.

Wenn ihr also noch mehr Trophäen für die PS Plus Trophy Challenge benötigt, probiert euch doch an folgenden Trophäen:

Wusstet ihr, dass ihr nach dem ersten Durchspielen alle acht Missionen einzeln anwählen könnt, um fehlende Trophäen gezielt zu erspielen? Damit sollte es auch nach Beendigung von Farpoint kein Problem sein, neue Trophäen zu erspielen.

Trophäen für die hartnäckigsten Spieler

Das reicht euch noch nicht? Dann widmet euch nach dem Durchspielen den acht Herausforderungen von Farpoint. Es gilt an acht bereits durchlaufenden Orten des Spiels alle Gegner zu töten. Aber achtet dabei darauf, nicht getroffen zu werden! Seid ihr schnell und präzise, wird das den Multiplikator hochtreiben. Am Ende jeder Herausforderung werdet ihr entsprechend eurer Leistung (erhaltene Punkte) mit Medaillen belohnt. Pro Herausforderung könnt ihr so zwei Trophäen einstecken.

Eine Trophäe für den Abschluss mit mindestens einer Medaille und eine weitere Trophäe für den Abschluss mit drei Medaillen. Jedoch ist es nicht gerade leicht, drei Medaillen zu erhalten. Das ist etwas für echte Farpoint-Profis! Weitere Herausforderungen sowie Koop- und Versus-Spaß gibt es im Hauptspiel und den beiden DLCs – insgesamt könnt ihr so noch weitere 27 Trophäen erspielen. Schaut doch einfach mal auf www.trophies.de nach – dort könnt ihr nachlesen, wie ihr auch die letzte Trophäe in Farpoint erspielt.