PM: Scarlet Nexus: Stylische Kämpfe warten (Sony Playstation Blog)

Unter der Leitung von Kenji Anabuki und Keita Iizuka (vom Tales of Vesperia-Team), ist Scarlet Nexus ein intensives, Story-lastiges Action-Rollenspiel von Bandai Namco Studios geworden, das am 25. Juni 2021 veröffentlicht wird. In ferner Zukunft ist die Welt in eine gefährliche neue Ära eingetreten, in der gestörte Mutanten, die “Others”genannt werden, die Menschen terrorisieren und jagen.

Um die Menschen in dieser gefährlichen Welt zu schützen, rekrutiert die Other Suppression Force (OSF) mehrere Psioniker – das sind spezielle Menschen mit akuten außersinnlichen Talenten – und nutzt ihre einzigartigen psychischen Kräfte, um die Others zu stoppen.

Das Scarlet Nexus-Kampfsystem bietet euch die Möglichkeit, die psionischen Kräfte Ider gesamten Gruppe auf verschiedene Art und Weise voll auszuschöpfen. Die beiden wichtigsten spielbaren Charaktere des Spiels, Yuito und Kasane, verwenden übrigens beide Psychokinese.

Nutzer von Psychokinese können Objekte mit der Kraft ihres Geistes bewegen, sodass viele Elemente aus der Nähe im Kampf als Waffe eingesetzt werden können.

Scarlet Nexus bietet euch mit dem Struggle Arms System (SAS) noch mehr psionische Möglichkeiten. Mit SAS können sich Yuito und Kasane mit einem Party-Mitglied verbinden, um deren psychischen Fähigkeiten zu nutzen und sie mit ihren eigenen zu kombinieren.

SAS kann aktiviert werden, um das Kampfpotential eurer Gruppe zu steigern. Nutzt ihr z.B. die Pyrokinese von Hanabi Ichijo, könnt ihr sowohl Psychokinese, als auch Nahkampfangriffe mit den pyrokinetischen Flammen verstärken. Die Sklerokinese von Gemma Garrison kann verwendet werden, um eine kurzfristige Immunität gegen Schaden zu gewährleisten und einen vorübergehenden Verteidigungsvorteil zu erzielen.

Nutzt SAS strategisch, um Gruppenmitglieder mit unterschiedlichen psychischen Fähigkeiten verbinden, damit ihr im Kampf die Oberhand gewinnt.

Das Kampfsystem von Scarlet Nexus bietet außerdem eine Vielzahl von Optionen für unterschiedliche Spielstile. Das Ausrüsten verschiedener Gruppenmitglieder mit verschiedenen SAS-Plug-Ins kann dazu beitragen, Statistiken zu verbessern, physische Angriffe zu verbessern, die psychischen Fähigkeiten zu erweitern oder sogar eure psychischen Kräfte für eine noch mächtigere Angriffskombination auf ein neues Level zu heben.

OSF-Mitglieder sind nicht nur mit speziellen psychischen Kräften ausgestattet, sie haben viele Waffen und können kosmetische Veränderungen vornehmen, um die Others zu bekämpfen.

Mit Hunderten von Optionen für frische OSF-Kadetten können Yuito, Kasane und die anderen Mitglieder eures Teams verschiedene Outfits und Kosmetik-Items kombinieren, um einen einzigartigen Look zu kreieren.

Scarlet Nexus kann ab sofort vorbestellt werden. Bestellt entweder die Standard oder Deluxe Version des Spiels vor und erhaltet diese kosmetischen Ingame-Items als Bonus:

Fans, die sich für die Deluxe Edition entscheiden, bekommen:

Wir freuen uns darauf, dass Scarlet Nexus am 25. Juni 2021 erscheint.