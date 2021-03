GG-Intern: Folgt GamersGlobal als Steam-Kurator

Handverlesen von GG

Eine Anregung im Rahmen der Ideen-Meetings 2020 war, dass GamersGlobal Steamkurator werden sollte. Wer auf Steam als Kurator auftritt, sammelt kurze 200-Zeichen-Rezensionen, die mit den Shopseiten der jeweiligen Spiele verknüpft werden. Standardmäßig sind die Kuratoren-Zitate weit unten versteckt. Folgt ihr aber einem Kurator, tauchen dessen Rezension direkt unter dem Aufmacherbild auf der Steamshop-Seite von Spielen auf.

Inzwischen habe wir die Anregung in die Tat umgesetzt: Klickt hier, um unsere Kurator-Seite in Augenschein zu nehmen. Rezensionen müssen einzeln angelegt werden, ebenso wie Listen mit einer Auswahl an Titeln. Aktuell starten wir mit einem bunten Mix an rund 50 Rezensionen, die in der Zukunft weiter aufgestockt werden: Mit Tests zu großen Releases, Titeln mit großer aktiver Spielerbasis und natürlich den kommenden Neuerscheinungen. Dazu gibt es eine Highlight-Liste mit den Perlen, die mit 9.0 oder höher von der Redaktion bewertet wurden.

Folgt nun der Kurator-Seite von GG – wenn ihr das nächste mal im Steamsale Spiele durchstöbert, seht ihr bei Titeln mit GG-Wertung direkt unser Kurzfazit samt Link zum Test. Auch auf eurer Startseite informiert euch Steam fortan, wenn ein Spiel aufgrund einer positiven Bewertung von GG vorgeschlagen wird.

Unser Auftritt als Steam-Kurator ist verbunden mit der offiziellen GamersGlobal-Steamgruppe, die wir zur Feier des Anlasses ebenfalls auf den aktuellen Stand gebracht haben. Tretet also am besten auch direkt der Gruppe bei, verabredet euch mit anderen aus der Community zum Spielen oder tauscht über das Gruppen-Forum Steam-Sammelkarten.

Danke an Tr1nity für Hinweise zur Rechteverteiliung in der Steamgruppe und an unseren ehemaligen Praktikanten freeks, den ursprünglichen Gründer der Gruppe.