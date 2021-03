PSVR PS5: Sony stellt VR-Controller "der nächsten Generation" vor

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem Sony Playstation kürzlich PSVR 2 für PS5 in Aussicht gestellt hat, wenngleich nicht mehr für dieses Jahr, hat der Hersteller nun erstmals den zugehörigen Controller enthüllt. Beim PSVR 2 VR Controller für PS5 fällt sofort das kugelförmige Design auf, das bequeme Haltung ermöglichen soll, egal, wie groß die Hände der Benutzerin sind.

Zudem verfügt jeder PSVR Controller links respektive rechts über eine adaptive Trigger-Taste, die wie beim PS5-DualSense Controller spürbaren, programmierbaren Widerstand leistet. Der neue Controller bietet haptisches Feedback, das an seine Form angepasst ist. Das macht laut Sony die VR-Erlebnisse "eindrucksvoller, spürbarer und detailgetreuer."

Per Fingerberührungserkennung soll der Controller erkennen, wo euer Daumen und eure Zeige- oder Mittelfinger liegen, auch wenn ihr keinen Druck damit ausübt. So sollt ihr die Hände beim Spielen auf natürlichere Weise bewegen können. Eure Bewegungen mit dem VR-Controller werden vom PSVR 2 Headset über einen Trackingring an der Unterseite des Controllers verfolgt.

Am linken Controller befinden sich ein Analog-Stick, die Dreieck- und Quadrat-Tasten, eine „Grip“-Taste (L1), eine Trigger-Taste (L2) und eine Create-Taste. Am rechten Controller verbaut sind ein Analog-Stick, die Kreuz- und Kreis-Tasten, eine „Grip“-Taste (R1), eine Trigger-Taste (R2) und eine Options-Taste. Die „Grip“-Taste kann zum In-die-Hand-nehmen von Objekten im Spiel verwendet werden.