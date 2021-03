Tomb Raider - Definitive Survivor Trilogy ab sofort verfügbar

PC XOne PS4 Linux MacOS

Aktuell feiert Square Enix das 25-jährige Jubiläum von Lara Crofts Abenteuern und den Tomb Raider-Spielen. Aus diesem freudigen Grund hat das Unternhemen die Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy veröffentlicht. Diese umfasst alle drei Titel der Reboot-Reihe, also Tomb Raider in der Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider - 20 Year Celebration und die Definitiv Edition von Shadow of the Tomb Raider. Ihr bekommt also nicht nur die Hauptspiele, sondern auch alle Inhalte und DLCs.

Wenn ihr also Nachholbedarf habt oder einfach alle Titel auf einmal erwerben wollt, könnt ihr jetzt im Playstation oder Xbox Store zuschlagen. Auf Microsofts Plattform ist das Paket aktuell von 49,99 Euro auf 19,99 Euro reduziert, bei Sony müsst ihr für den Rabatt eine gültige PS-Plus-Mitgliedschaft haben. Gültig ist das Angebot bis zum 2. April 2021.