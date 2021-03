Sony verschenkt 10 Playstation-Spiele inklusive Horizon - Zero Dawn

PS4

Im Rahmen des Play-at-Home-Programms für 2021 bietet Sony allen Playstation-Spielern aktuell das 3D-Action-Adventure Ratchet & Clank zum kostenlosen Download für PS4 an. Wie das japanische Unternehmen nun mitteilte, könnt ihr euch im Laufe der nächsten Monate auf zehn weitere Gratisspiele freuen, die sowohl PS4- als auch PS-VR-Titel umfassen.

Ab 26. März gibt es einen Schwung von Indie-Titeln. Darunter sind das Puzzlespiel The Witness (GG-Test mit Testnote: 7.5), der Roguelike-Dungeoncrawler Enter the Gungeon (GG-Test mit Testnote: 7.0), der Action-Shooter Rez Infinite sowie die beiden Unterwasserabenteuer Subnautica (GG-Test mit Testnote: 8.0) und Abzû (GG-Test mit Testnote: 4.0).

Zusätzlich können sich ebenfalls ab 26. März alle Besitzer eines Playstation VR-Headsets in die virtuellen Welten des Jump-and-Runs Astro Bot - Rescue Mission (GG-Test mit Testnote: 9.0), des Action-Adventure-Puzzlers Moss (GG-Test mit Testnote: 7.0), des Rhythmus-Actiontitels Thumper sowie des Erkundungsspiels Paper Beast begeben.

Alle Angebote stehen vom 26. März um 4:00 Uhr (deutscher Zeit) bis zum 23. April um 5:00 Uhr für alle Playstation-Spieler zum kostenlosen Download bereit, eine PS-Plus-Mitgliedschaft wird nicht benötigt.

Im April folgt mit dem Open-World-Actionadventure Horizon - Zero Dawn (GG-Test mit Testnote: 8.5) ein zusätzliches Highlight. Das Spiel könnt ihr euch in der Complete Edition inklusive der Erweiterung The Frozen Wilds (GG-Test mit Testnote: 8.5) vom 20. April um 5:00 Uhr (deutscher Zeit) bis 15. Mai um 5:00 Uhr kostenlos herunterladen.