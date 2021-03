PM: So werdet ihr in Disco Elysium – The Final Cut zum Ermittler-Superstar (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4 PS5 MacOS Android

Ein Ermittler zu sein, ist auch in den besten Zeiten nicht einfach – zum Beispiel ist Leichengestank ein ständiger Begleiter und man muss trauernden Familien schwierige Fragen stellen. Aber stellt euch vor, ihr wacht mit einem schrecklichen Kater auf und wisst nicht einmal, wo ihr euch befindet – nur um dann herauszufinden, dass ihr der leitende Ermittler in einem Mordfall seid. Ohne Vorwarnung, ohne Morgenkaffee; nur ihr in eurer Unterwäsche, mit höllischen Schmerzen, auf dem Boden eines verwüsteten gemieteten Zimmers.

Das erlebt unsere Hauptfigur in Disco Elysium – The Final Cut. Er ist jemand, der ernsthaft Hilfe braucht (noch bevor seine scheußliche Krawatte versucht, ihn zu erwürgen). Glücklicherweise haben wir für jede Menge Unterstützung im gesamten Spiel gesorgt. Es folgt eine kurze Zusammenfassung, wie ihr das Chaos des gestrigen Alkoholrausches hinter euch lasst und zum Superstar der Verbrechensbekämpfung werdet.

Den Kater auskurieren

Zunächst solltet ihr euch um euren schrecklichen Kater kümmern. In der Menschheitsgeschichte gab es viele verschiedene Katermittelchen: Zitronen auf die Haut reiben, den Saft von Essiggurken trinken, rohe Aale essen. Sie helfen nicht wirklich, sind aber lustig. Glücklicherweise haben wir eine Auswahl an wirksameren Mitteln, die ihr an der Theke des hiesigen Frittte kaufen könnt.

Die beste Wahl ist eine Flasche Magnesium. Das sollte das Pulsieren im Kopf des Ermittlers stoppen. Vielleicht nehmt ihr auch etwas Ammoniak, damit er sich nicht übergeben muss, wenn er mit scheußlichen Gerüchen konfrontiert wird – neben seiner eigenen Alkoholfahne natürlich.

Schmerzmittel wie Nosaphed und Drouamine sind ebenfalls unverzichtbar. Sobald ihr einige Dosen davon habt, könnt ihr auf dem D-Pad einfach nach links drücken und fühlt euch sofort ein bisschen besser.

Rekonstruiert Tatorte

Mit klarem Kopf stellt unser Ermittler bald fest, dass er in der Lage ist, Tatorte mit seinem inneren Auge zu rekonstruieren. Das geschieht mit der Fähigkeit Visual Calculus.

Insgesamt gibt es 24 Fähigkeiten, die alle verbessert werden können, um bei Untersuchungen neue Möglichkeiten zu eröffnen. Ihr solltet euch aber am besten auf jene Skills konzentrieren, die zu eurem persönlichen Stil der Verbrechensbekämpfung passen – egal ob ihr mit Köpfchen, körperlicher Gewalt oder einer Mischung daraus vorgeht. Das ist schließlich ein Rollenspiel.

Mit „Visuelle Analyse“ könnt ihr vielleicht das Gewicht der Person ermitteln, die einen Fußabdruck im Schlamm hinterlassen hat. Oder ihr könnt sogar die Flugbahn einer Kugel präzise berechnen, die durch ein Fenster abgefeuert wurde. Sehr klug, sehr forensisch, das könnte sogar euren Partner beeindrucken.

Rüstet euch aus

Eine verschlossene Tür steht euch im Weg? Ihr könnt in einem dunklen Raum nichts sehen? Ihr wollt euch mit fetziger Musik auf eurer Schulter motivieren? Dazu gibt es in Disco Elysium – The Final Cut verschiedene Werkzeuge.

Für beide Hände des Ermittlers kann jeweils ein Werkzeug ausgewählt werden. Drückt anschließend die L3-Taste für das linke und R3-Taste für das rechte Werkzeug – und voilà! Ihr werdet zum perfekt ausgerüsteten, schrillen Mann des Gesetzes, den fast nichts aufhalten kann.

Zu den Werkzeugen gehört auch ein Brecheisen, mit dem ihr Behälter öffnen könnt – darunter auch Mülltonnen, in denen ihr wühlen könnt (ja, wir denken auch an Polizisten, die obdachlos sind). Dann gibt es da noch einen Bolzenschneider, eine Taschenlampe, einen tragbaren Kassettenrecorder und eine gelbe Plastiktüte. Die Plastiktüte wirkt jetzt vielleicht lächerlich, aber ihr werdet sie noch in euer Herz schließen, nachdem sie euch nicht nur bei einer Gelegenheit das Leben gerettet hat.

Erlangt neue Gedanken

Bei Gesprächen mit den Ortsansässigen hört ihr Zeugenberichte und erfahrt mehr über die Hintergründe eines Falls. Das ist aber nicht der einzige Vorteil: Während der Gespräche könnt ihr von ihnen neue Gedanken für euer Arsenal erhalten.

Mit Gedanken bekommt ihr in Disco Elysium – The Final Cut neue Dialogoptionen, die bei euren Ermittlungen zu neuen Spuren führen. Sobald ihr euch einen Gedanken angeeignet habt, könnt ihr ihn im Thought Cabinet, einem speziellen Inventar nur für eure Gedanken, entwickeln. Das Entwickeln eines Gedanken braucht eine gewisse Zeit – einer von ihnen benötigt sogar fast einen ganzen Tag! Ihr wisst, dass der Gedanke fertig ist, sobald der DualSense-Controller der PS5 in euren Händen vibriert.

Gedanken werden Teil eurer Persönlichkeit und haben verschiedene Boni und Nachteile. Wenn ihr zum Beispiel den Gedanken Superstar Cop vollständig entwickelt, erhaltet ihr -1 auf Logik, da das der Preis für diese Einbildung ist, aber eure Lerngrenze für andere Fähigkeiten steigt durch euren neuen Wagemut und euer Selbstvertrauen.

Werdet zur Modepolizei

Die Welt ist eure Bühne, also scheut euch nicht davor, euch schick anzuziehen. Wer sagt, dass ihr wie ein Polizist herumlaufen müsst? Wir sicher nicht. Haltet beim Erkunden des kalten Küstenbezirks Ausschau nach neuen Kleidungsstücken, die euch bestimmte Vorteile bieten.

Werft euch einen Seiden-Kimono mit einem wilden Drachen über und ihr bekommt +1 Drama. Oder zieht euch gelbe Gartenhandschuhe an, mit denen eine Autopsie vor Ort gleich viel leichter ist. Es lohnt sich, Kleidungsstücke zu kombinieren, um jene Boni zu erhalten, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht.

So bekommt ihr beispielsweise an einem Punkt im Spiel die Gelegenheit, vor anderen Menschen Karaoke zu singen. Um eure Höchstleistung zu erzielen, solltet ihr euch mit dem Seiden-Kimono, einem Netz-Tanktop und einer Fliege ausstatten. Ein ganz besonderer Look! Den haben wir uns für diesen Superstar-würdigen Auftritt ausgedacht.

Alles verstanden? Dann solltet ihr für euren aufregenden Auftritt bereit sein, wenn Disco Elysium – The Final Cut am 30. März 2021 für PS4 und PS5 erscheint.