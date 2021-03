Age of Empires 2: Turnier Hidden Cup 4 startet

PC

Seit der Veröffentlichung von Age of Empires 2 - Definitive Edition im November 2019 ist die E-Sport-Szene des Klassikers unerwartet stark gewachsen. Wer sich davon einen Eindruck verschaffen will, der hat diese Woche eine Gelegenheit wahrscheinlich hochklassige Spiele live zu sehen. Denn am 18. März 2021 startet um 15 Uhr mit dem Hidden Cup 4 eines der größten Turniere, in dem die besten Spieler der Welt unter Decknamen gegeneinander antreten. Das Finale ist für den Sonntag angesetzt.

Der Hidden Cup 4 wird vom Twitch-Streamer T90Official organisiert. Bei dem Preispool von über 60.000 US-Dollor wird der Sieger einen relativ hohen Gewinn einstreichen. Teilnehmer und ein Favorit dafür ist TheViper, ein in Deutschland lebender Spieler, der das Vorjahresturnier gewann. Das Event wird auf Twitch gestreamt, wobei Einzelspiele später auf Youtube veröffentlicht werden sollen.