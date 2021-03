PM: Puzzling Places, das 3D-Puzzle-Spiel erscheint für PS VR! (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hi Leute, mein Name ist Daniel Sproll, ich bin Mitbegründer von Realities.io und arbeite an der Entwicklung von Puzzling Places mit, einem 3D-Puzzlespiel, bei dem man wunderschöne Orte aus aller Welt zusammenpuzzlen kann.

Wir freuen uns sehr, euch heute ankündigen zu können, dass Puzzling Places Ende 2021 für PlayStation VR erscheinen wird!

Video abspielen

Puzzle Places ist ein entspannendes, meditatives Spiel, das auf dem uralten Konzept der Puzzlespiele basiert – nur dass die Puzzles in VR nicht mehr flach sind! Diese Puzzles werden anhand super-detaillierter 3D-Aufnahmen von spannenden Orten aus aller Welt erstellt.

Realities.io wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, reale Orte mittels VR erkundbar zu machen. Dabei haben wir uns auf das 3D-Scannen mit einer Methode namens Fotogrammetrie spezialisiert und unsere eigene Software entwickelt, um diese fotorealistischen Aufnahmen so umzuwandeln, dass sie in einer Echtzeit-Game-Engine ausgeführt werden können.

Puzzling Places entstand völlig zufällig – ein Fehler in unserer Software hat die Teile eines unserer Fotogrammetriemodelle durcheinander gewirbelt, was uns zu der grandiosen Idee inspirierte, die Teile einfach wieder zusammen zu puzzeln!

Das Gameplay ist schnell erklärt: Ihr nehmt zwei zusammenpassende Puzzleteile und fügt sie zusammen, bis es klickt! Dann macht ihr einfach weiter, bis das gesamte Puzzle fertig ist – genau wie ein klassisches Puzzle, aber ohne tagelang den Esszimmertisch zu belegen!

Da es sich um ein 3D-Puzzle in VR handelt, sind die Puzzleteile nicht flach. Jedes Puzzleteil stellt einen kleinen Ausschnitt der realen Welt dar. Daher besitzt es sowohl räumlichen Umfang als auch Tiefe und wird durch unzählige kleine Details bereichert.

Mit jedem Teil, das ihr korrekt legt, erwacht das Puzzle allmählich zum Leben. Begleitet werdet ihr dabei von einer eindrucksvollen Soundkulisse, die euch sanft bis zum endgültigen, zufriedenstellenden Klick führt!

Bei Puzzling Places werden zahlreiche Puzzles verfügbar sein und nach der Veröffentlichung werden noch viele weitere Inhalte folgen! Außerdem wird es für jedes Puzzle mehrere Schwierigkeitsvarianten geben. Ihr habt also die Wahl, ob ihr einfach nur mit einer kurzen Runde mit 50 Teilen loslegen oder tief in den Puzzle-Flow eintauchen und euch der Herausforderung mit hunderten von Teilen stellen wollt, die durchaus einige Tage in Anspruch nehmen könnte!

Puzzling Places ist ein wirklich besonderes Projekt für uns, bei dem die Leidenschaften und Fähigkeiten des gesamten Teams zusammenfließen. Das Spiel verspricht nicht nur ein superspaßiges und entspannendes Spielerlebnis, sondern eröffnet Spielern auch eine neuartige Möglichkeit, verblüffende 3D-Aufnahmen zu erkunden, die von Menschen aus aller Welt geschaffen wurden. Wir freuen uns besonders, dass dieses Spiel unabhängig von Alter und Herkunft gespielt werden kann. Ein Spiel, das die Magie von VR für die ganze Familie erlebbar macht!