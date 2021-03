EA Play ab heute auch im Game Pass Ultimate auf PC

XOne

Seit November 2020 könnt ihr als Xbox-Spieler mit Game-Pass-Abonnement neben vielen Spielen anderer Hersteller auch auf das Angebot von EA Play zugreifen. Wenn ihr den Game Pass hingegen auf Windows 10 genutzt habt, musstet ihr bisher auf dieses Angebot verzichten. Wie Microsoft nun im hauseigenen Blog bekannt gegeben hat, dürfen in Kürze auch PC-Spieler auf das EA-Angebot zugreifen. Am heutigen Donnerstag, dem 18. März 2021, um 22 Uhr, wird das komplette EA-Play-Programm in den Xbox Game Pass Ultimate aufgenommen.

Passend zu diesen Schritt wird auch gleich noch Star Wars - Squadrons (im Test, Note: 8.0) Teil des Dienstes. Um Zugriff auf das Angebot zu erhalten müsst ihr euren Microsoft-Account mit eurem EA-Konto verknüpfen. Eine Anleitung dazu findet ihr in den Quellen verlinkt. Neben vollwertigen Spielen finden auch immer wieder Testversionen ihren Weg in EA Play, mit denen ihr neue Titel schon vor Release an paar Stunden anzocken könnt.