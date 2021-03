PM: Die Mega-März-Angebote kommen in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

PS4 ab 339,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Mega-März-Angebote bringen eine riesige Auswahl an rabattierten Spielen in den PlayStation Store! Ab Mittwoch, den 17. März, bis Mittwoch, den 31. März*, gibt es einen Rabatt von 60 % auf viele Spiele. Darunter befinden sich Titel wie Crash Bandicoot 4: It‘s About Time, Need for Speed Heat: Deluxe Edition und Fallout 4.

Ohne langes Federlesen präsentieren wir euch jetzt also eine Liste an Spielen, die Teil der Rabattaktion sind. Klickt auf einen Titel, um zur entsprechenden Seite im PlayStation Store gebracht zu werden und zu sehen, wie groß der Rabatt in eurer Region ist.

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time

Aktion gültig bis 01.04.2021

Rainbow Six Siege – Deluxe Edition

Aktion gültig bis 01.04.2021

FIFA 21 Champions Edition PS4™ & PS5™

Aktion gültig bis 01.04.2021

IMMORTALS FENYX RISING – GOLD EDITION PS4 & PS5

Aktion gültig bis 01.04.2021

Borderlands 3: Next Level Edition PS4™ & PS5™

Aktion gültig bis 01.04.2021

Assassin’s Creed® Odyssey – ULTIMATE EDITION

Aktion gültig bis 01.04.2021

Uncharted: The Lost Legacy

Aktion gültig bis 01.04.2021

Far Cry® New Dawn Deluxe Edition

Aktion gültig bis 01.04.2021

Need for Speed™ Heat Deluxe Edition

Aktion gültig bis 01.04.2021

Worms Rumble – Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

Aktion gültig bis 01.04.2021

Watch Dogs® 2 – Deluxe Edition

Aktion gültig bis 01.04.2021

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Digital Deluxe Edition

Aktion gültig bis 01.04.2021

* Die Mega-März Angebote enden am 1.April um 00:59 Uhr lokaler Zeit. Bitte schaut auf der entsprechenden Produktseite im PlayStation Store eurer Region nach, wie hoch die regionalen Rabatte sind.