Age of Empires: Fan Preview-Livestream am 10. April

Xbox hat heute bekannt gegeben, dass am 10. April ab 18:00 Uhr die Age of Empires: Fan Preview stattfinden wird. In dem Livestream wird es Informationen zum sich in Entwicklung befindlichen Age of Empires 4 sowie zu den Definitive Editions der Age-of-Empires-Reihe (zum aktuellen Spiele-Check) geben. Dabei sollen unter anderem Einblicke in die Bereiche Gameplay, Zivilisationen und Kampagnen gewährt werden. Es soll außerdem die ein oder andere Überraschung geben. Eine Woche später sollen weitere Feierlichkeiten auf AgeofEmpires.com stattfinden.

Die Live-Show könnt ihr über AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live und den Xbox Youtube-Kanal verfolgen. Wir halten euch über die Neuigkeiten aus dem Age-of-Empires-Kosmos auf dem Laufenden.