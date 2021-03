PM: Age of Empires: Sei beim Fan Preview-Livestream am 10. April dabei! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Du bist Age-Fan und kannst den Release von Age of Empires IV kaum noch abwarten? Gut, denn die Age of Empires-Entwickler*innen haben ein digitales Event mit frischen Informationen für Dich vorbereitet: Die Age of Empires: Fan Preview! Das Age-Event der Extraklasse startet am 10. April um 18:00 Uhr und lässt das Herz eines jeden Age-Fans höherschlagen. Die Fan Preview verfolgst Du über AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live und den Xbox YouTube-Channel. Doch damit nicht genug, denn bereits eine Woche später finden weitere Feierlichkeiten auf AgeofEmpires.com statt.

Was gibt’s im Stream zu sehen? Du erhältst neue Einblicke in Gameplay, Zivilisationen, Kampagne und vieles mehr! Aber auch auf Spieler*innen der Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Empires III: Definitive Edition warten aufregende News.

Seit dem Launch des ersten Age of Empires vor über 20 Jahren vereinen sich unzählige Spieler*innen und Echtzeitstrategie-Fans weltweit um das Franchise. Die vergangenen drei Jahre waren ein Wiedersehen mit langjährigen Veteranen – aber auch das Einfallstor für neue Fans. Sie alle erleben mit den Definitive Editions von Age of Empires I, Age of Empires II und Age of Empires III die Faszination historischer Schlachten im zeitgemäßen Gewand. Ohne das fantastische Feedback der leidenschaftlichen Fan-Gemeinde wären diese Editionen nicht möglich gewesen.

Während die Definitive Editions Spieler*innen weltweit begeistern, dämmert eine neue Ära am Horizont. Also merke Dir den 10. April um 18 Uhr im Kalender vor und schalte mit reichlich Snacks den Livestream ein, um aufregende neue Age of Empires-News, Content Reveals und Überraschungen zu erleben.

Halte Dich außerdem auf AgeofEmpires.com und den offiziellen Age of Empires Twitter– und Facebook-Kanälen auf dem Laufenden.