Dying Light 2: Teaser und Nachricht von Techland // Kommt noch 2021

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Techland meldete sich mit einem Lebenszeichen zu Dying Light 2 zurück. Die Zombie-Action mit Parcour-System aus der Ego-Perspektive wurde am 20. Januar 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben, seitdem gab es keine neuen Eindrücke zum Spiel. Dafür verließ inzwischen der Lead Narrative Designer das Studio und ehemalige Techland-Mitarbeiter übten in einem Report von TheGamer schwere Kritik am Management und der Firmenkultur des polnischen Studios.

In einem kurzen Update-Video greift das Team die Verschiebung und Funkstille humorvoll auf und verließt nicht an Schimpfworten sparende Tweets an das Studio zu dem Thema. Das Team bittet darauf um Geduld und Vertrauen von den Spielern.

Am Ende des Videos folgt ein Teaser mit kurzen Spielszenen, gefolgt von der Jahreszahl 2021. Das Team stellt "sehr bald" Neuigkeiten zu Dying Light 2 in Aussicht und kündigt an, dass über den offiziellen Discord-Server von Dying Light 2 Fragen zum Spiel gesammelt werden, die in einer Reihe von Ask-Me-Anything-Videos vom Studio beantwortet werden.